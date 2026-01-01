Bugünkü Private Aviation Finance Token Fiyatı

Bugünkü Private Aviation Finance Token (CINO) fiyatı $ 0,00958154 olup, son 24 saatte % 0,81 değişim gösterdi. Mevcut CINO / USD dönüşüm oranı CINO başına $ 0,00958154 şeklindedir.

Private Aviation Finance Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.321.078 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 659,71M CINO şeklindedir. Son 24 saat içinde CINO, $ 0,00944276 (en düşük) ile $ 0,0098186 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,053481 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CINO, son bir saatte +%0,60 ve son 7 günde +%101,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Private Aviation Finance Token (CINO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,32M$ 6,32M $ 6,32M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,58M$ 9,58M $ 9,58M Dolaşım Arzı 659,71M 659,71M 659,71M Toplam Arz 999.905.752,560088 999.905.752,560088 999.905.752,560088

Şu anki Private Aviation Finance Token piyasa değeri $ 6,32M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CINO arzı 659,71M olup, toplam arzı 999905752.560088. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,58M.