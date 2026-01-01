MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Resolv Liquidity Provider Token (RLP) /

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Resolv Liquidity Provider Token fiyat tahminlerini alın. RLP fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Mevcut Resolv Liquidity Provider Token Fiyatı İstatistikleri
Piyasa Değeri $ 144,76M$ 144,76M $ 144,76M Dolaşım Arzı 113,82M 113,82M 113,82M
En son RLP fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki RLP arzı 113,82M olup, toplam piyasa değeri $ 144,76M şeklindedir.

Resolv Liquidity Provider Token Fiyat Geçmişi Resolv Liquidity Provider Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Resolv Liquidity Provider Token fiyatı 1,27 USD'dir. Dolaşımdaki Resolv Liquidity Provider Token(RLP) arzı 113,82M RLP olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 144.760.005$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,15 $ -0,002027 $ 1,28 $ 1,27

7 Gün %0,02 $ 0,000216 $ 1,2775 $ 1,2623

30 Gün %0,62 $ 0,007896 $ 1,2775 $ 1,2623 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Resolv Liquidity Provider Token fiyat hareketi -0,002027$ oldu ve -%0,15 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Resolv Liquidity Provider Token en yüksek 1,2775$ ve en düşük 1,2623$ fiyatından işlem gördü ve %0,02 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, RLP için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Resolv Liquidity Provider Token, %0,62 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,007896$ oldu. Bu durum, RLP için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Resolv Liquidity Provider Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak RLP için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Resolv Liquidity Provider Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen RLP fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Resolv Liquidity Provider Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, RLP varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): RLP için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Resolv Liquidity Provider Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

RLP Fiyat Tahmini Neden Önemli?

RLP Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): RLP, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, RLP, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için RLP fiyat tahmini nedir? Resolv Liquidity Provider Token (RLP) fiyat tahmin aracına göre, RLP fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 RLP 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Resolv Liquidity Provider Token (RLP) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, RLP, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında RLP için tahmini fiyat hedefi nedir? Resolv Liquidity Provider Token (RLP) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 RLP fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında RLP için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Resolv Liquidity Provider Token (RLP), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında RLP için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Resolv Liquidity Provider Token (RLP), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 RLP 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Resolv Liquidity Provider Token (RLP) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, RLP, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için RLP fiyat tahmini nedir? Resolv Liquidity Provider Token (RLP) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 RLP fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol