Bugünkü Resolv Liquidity Provider Token Fiyatı

Bugünkü Resolv Liquidity Provider Token (RLP) fiyatı $ 1,27 olup, son 24 saatte % 0,29 değişim gösterdi. Mevcut RLP / USD dönüşüm oranı RLP başına $ 1,27 şeklindedir.

Resolv Liquidity Provider Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 144.767.971 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 113,82M RLP şeklindedir. Son 24 saat içinde RLP, $ 1,27 (en düşük) ile $ 1,28 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,35 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,031 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RLP, son bir saatte -%0,22 ve son 7 günde +%0,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 144,77M$ 144,77M $ 144,77M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 144,77M$ 144,77M $ 144,77M Dolaşım Arzı 113,82M 113,82M 113,82M Toplam Arz 113.818.438,2140344 113.818.438,2140344 113.818.438,2140344

Şu anki Resolv Liquidity Provider Token piyasa değeri $ 144,77M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RLP arzı 113,82M olup, toplam arzı 113818438.2140344. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 144,77M.