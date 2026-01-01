MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Ripe DAO Governance Token (RIPE) /

Ripe DAO Governance Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Ripe DAO Governance Token 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Ripe DAO Governance Token, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 1,006 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Ripe DAO Governance Token, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,0563 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, RIPE için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,1091 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, RIPE için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,1645 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, RIPE için 2029 yılı hedef fiyatı $ 1,2227 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, RIPE için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1,2839 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Ripe DAO Governance Token fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,9918 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Ripe DAO Governance Token fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,2444 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 1,006 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 1,0061 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 1,0069 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 1,0101 %0,41 Bugün için Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde RIPE için öngörülen fiyat 1,006$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak RIPE için yapılan fiyat tahmini 1,0061$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, RIPE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1,0069$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında RIPE için öngörülen fiyat 1,0101$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Ripe DAO Governance Token Fiyatı İstatistikleri
Dolaşım Arzı 1,23M 1,23M 1,23M
Piyasa Değeri $ 1,23M$ 1,23M $ 1,23M
En son RIPE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki RIPE arzı 1,23M olup, toplam piyasa değeri $ 1,23M şeklindedir. Canlı RIPE Fiyatını Görüntüle

Ripe DAO Governance Token Fiyat Geçmişi Ripe DAO Governance Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Ripe DAO Governance Token fiyatı 1,006 USD'dir. Dolaşımdaki Ripe DAO Governance Token(RIPE) arzı 1,23M RIPE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.234.338$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,06 $ 0,000634 $ 1,018 $ 1,003

7 Gün -%1,88 $ -0,018957 $ 1,0428 $ 1,0018

30 Gün -%0,80 $ -0,008074 $ 1,0428 $ 1,0018 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Ripe DAO Governance Token fiyat hareketi 0,000634$ oldu ve %0,06 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Ripe DAO Governance Token en yüksek 1,0428$ ve en düşük 1,0018$ fiyatından işlem gördü ve -%1,88 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, RIPE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Ripe DAO Governance Token, -%0,80 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,008074$ oldu. Bu durum, RIPE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Ripe DAO Governance Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak RIPE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Ripe DAO Governance Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen RIPE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Ripe DAO Governance Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, RIPE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): RIPE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Ripe DAO Governance Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

RIPE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

RIPE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): RIPE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, RIPE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için RIPE fiyat tahmini nedir? Ripe DAO Governance Token (RIPE) fiyat tahmin aracına göre, RIPE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 RIPE 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Ripe DAO Governance Token (RIPE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, RIPE, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında RIPE için tahmini fiyat hedefi nedir? Ripe DAO Governance Token (RIPE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 RIPE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında RIPE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Ripe DAO Governance Token (RIPE), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında RIPE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Ripe DAO Governance Token (RIPE), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 RIPE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Ripe DAO Governance Token (RIPE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, RIPE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için RIPE fiyat tahmini nedir? Ripe DAO Governance Token (RIPE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 RIPE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol