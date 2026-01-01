Bugünkü Ripe DAO Governance Token Fiyatı

Bugünkü Ripe DAO Governance Token (RIPE) fiyatı $ 1,007 olup, son 24 saatte % 0,55 değişim gösterdi. Mevcut RIPE / USD dönüşüm oranı RIPE başına $ 1,007 şeklindedir.

Ripe DAO Governance Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.235.104 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,23M RIPE şeklindedir. Son 24 saat içinde RIPE, $ 1,003 (en düşük) ile $ 1,018 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 42,92 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,990718 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RIPE, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%2,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,01B$ 1,01B $ 1,01B Dolaşım Arzı 1,23M 1,23M 1,23M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

