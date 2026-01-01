SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için SpaceX PreStocks fiyat tahminlerini alın. SPACEX fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

SPACEX Al

SpaceX PreStocks fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini SpaceX PreStocks 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, SpaceX PreStocks, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 566,82 fiyatından işlem görebilir. 2026 için SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, SpaceX PreStocks, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 595,1610 fiyatından işlem görebilir. 2027 için SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SPACEX için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 624,9190 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SPACEX için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 656,1650 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SPACEX için 2029 yılı hedef fiyatı $ 688,9732 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SPACEX için 2030 yılı hedef fiyatı $ 723,4219 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında SpaceX PreStocks fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1.122,2648 seviyesine ulaşabilir. 2050 için SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında SpaceX PreStocks fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1.828,0511 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 566,82 %0,00

2027 $ 595,1610 %5,00

2028 $ 624,9190 %10,25

2029 $ 656,1650 %15,76

2030 $ 688,9732 %21,55

2031 $ 723,4219 %27,63

2032 $ 759,5930 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 797,5726 %40,71

2034 $ 837,4512 %47,75

2035 $ 879,3238 %55,13

2036 $ 923,2900 %62,89

2037 $ 969,4545 %71,03

2038 $ 1.017,9272 %79,59

2039 $ 1.068,8236 %88,56

2040 $ 1.122,2648 %97,99

2040 $ 1.122,2648 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli SpaceX PreStocks Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 566,82 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 566,8976 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 567,3635 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 569,1493 %0,41 Bugün için SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde SPACEX için öngörülen fiyat 566,82$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SPACEX için yapılan fiyat tahmini 566,8976$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SPACEX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 567,3635$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SPACEX için öngörülen fiyat 569,1493$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut SpaceX PreStocks Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Dolaşım Arzı 3,12K 3,12K 3,12K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SPACEX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SPACEX arzı 3,12K olup, toplam piyasa değeri $ 1,77M şeklindedir. Canlı SPACEX Fiyatını Görüntüle

SpaceX PreStocks Fiyat Geçmişi SpaceX PreStocks canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki SpaceX PreStocks fiyatı 566,82 USD'dir. Dolaşımdaki SpaceX PreStocks(SPACEX) arzı 3,12K SPACEX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.768.487$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%3,84 $ -22,6631 $ 591,11 $ 557,09

7 Gün -%6,31 $ -35,8031 $ 636,7944 $ 236,0551

30 Gün %139,71 $ 791,9225 $ 636,7944 $ 236,0551 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, SpaceX PreStocks fiyat hareketi -22,6631$ oldu ve -%3,84 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, SpaceX PreStocks en yüksek 636,7944$ ve en düşük 236,0551$ fiyatından işlem gördü ve -%6,31 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SPACEX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, SpaceX PreStocks, %139,71 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 791,9225$ oldu. Bu durum, SPACEX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? SpaceX PreStocks Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SPACEX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, SpaceX PreStocks için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SPACEX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının SpaceX PreStocks fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SPACEX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SPACEX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak SpaceX PreStocks için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SPACEX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SPACEX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SPACEX, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SPACEX, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SPACEX fiyat tahmini nedir? SpaceX PreStocks (SPACEX) fiyat tahmin aracına göre, SPACEX fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SPACEX 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 SpaceX PreStocks (SPACEX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SPACEX, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında SPACEX için tahmini fiyat hedefi nedir? SpaceX PreStocks (SPACEX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 SPACEX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında SPACEX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, SpaceX PreStocks (SPACEX), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında SPACEX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, SpaceX PreStocks (SPACEX), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 SPACEX 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 SpaceX PreStocks (SPACEX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SPACEX, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SPACEX fiyat tahmini nedir? SpaceX PreStocks (SPACEX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SPACEX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol