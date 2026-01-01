Bugünkü SpaceX PreStocks Fiyatı

Bugünkü SpaceX PreStocks (SPACEX) fiyatı $ 562,46 olup, son 24 saatte % 3,91 değişim gösterdi. Mevcut SPACEX / USD dönüşüm oranı SPACEX başına $ 562,46 şeklindedir.

SpaceX PreStocks, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.755.277 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,12K SPACEX şeklindedir. Son 24 saat içinde SPACEX, $ 557,09 (en düşük) ile $ 587,77 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 645,18 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 168,0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPACEX, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%8,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SpaceX PreStocks (SPACEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,76M$ 1,76M $ 1,76M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,76M$ 1,76M $ 1,76M Dolaşım Arzı 3,12K 3,12K 3,12K Toplam Arz 3.119,797447926 3.119,797447926 3.119,797447926

