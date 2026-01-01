Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Suzaku Token fiyat tahminlerini alın. SUZ fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Suzaku Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Suzaku Token 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Suzaku Token, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,024115 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Suzaku Token, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,025321 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SUZ için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,026587 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SUZ için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,027916 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SUZ için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,029312 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SUZ için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,030778 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Suzaku Token fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,047747 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Suzaku Token fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,077775 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,024115 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,024118 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,024138 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,024214 %0,41 Bugün için Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde SUZ için öngörülen fiyat 0,024115$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SUZ için yapılan fiyat tahmini 0,024118$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SUZ için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,024138$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SUZ için öngörülen fiyat 0,024214$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Suzaku Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 712,02K$ 712,02K $ 712,02K Dolaşım Arzı 29,53M 29,53M 29,53M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SUZ fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SUZ arzı 29,53M olup, toplam piyasa değeri $ 712,02K şeklindedir. Canlı SUZ Fiyatını Görüntüle

Suzaku Token Fiyat Geçmişi Suzaku Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Suzaku Token fiyatı 0,024115 USD'dir. Dolaşımdaki Suzaku Token(SUZ) arzı 29,53M SUZ olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 712.022$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,26 $ 0 $ 0,024745 $ 0,023365

7 Gün -%1,78 $ -0,000431 $ 0,033791 $ 0,023366

30 Gün -%28,59 $ -0,006895 $ 0,033791 $ 0,023366 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Suzaku Token fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,26 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Suzaku Token en yüksek 0,033791$ ve en düşük 0,023366$ fiyatından işlem gördü ve -%1,78 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SUZ için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Suzaku Token, -%28,59 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,006895$ oldu. Bu durum, SUZ için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Suzaku Token (SUZ) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Suzaku Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SUZ için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Suzaku Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SUZ fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Suzaku Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SUZ varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SUZ için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Suzaku Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SUZ Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SUZ Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SUZ, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SUZ, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SUZ fiyat tahmini nedir? Suzaku Token (SUZ) fiyat tahmin aracına göre, SUZ fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SUZ 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Suzaku Token (SUZ) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SUZ, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında SUZ için tahmini fiyat hedefi nedir? Suzaku Token (SUZ) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 SUZ fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında SUZ için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Suzaku Token (SUZ), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında SUZ için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Suzaku Token (SUZ), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 SUZ 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Suzaku Token (SUZ) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SUZ, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SUZ fiyat tahmini nedir? Suzaku Token (SUZ) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SUZ fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.