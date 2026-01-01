Bugünkü Suzaku Token Fiyatı

Bugünkü Suzaku Token (SUZ) fiyatı $ 0,02399204 olup, son 24 saatte % 1,91 değişim gösterdi. Mevcut SUZ / USD dönüşüm oranı SUZ başına $ 0,02399204 şeklindedir.

Suzaku Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 708.421 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 29,53M SUZ şeklindedir. Son 24 saat içinde SUZ, $ 0,02368335 (en düşük) ile $ 0,02474522 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,204252 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02336531 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SUZ, son bir saatte +%1,23 ve son 7 günde -%1,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Suzaku Token (SUZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 708,42K$ 708,42K $ 708,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,40M$ 2,40M $ 2,40M Dolaşım Arzı 29,53M 29,53M 29,53M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Suzaku Token piyasa değeri $ 708,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUZ arzı 29,53M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,40M.