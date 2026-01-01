MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) /

Theo Short Duration US Treasury Fund fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Theo Short Duration US Treasury Fund 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Theo Short Duration US Treasury Fund, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 1,009 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Theo Short Duration US Treasury Fund, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,0594 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, THBILL için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,1124 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, THBILL için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,1680 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, THBILL için 2029 yılı hedef fiyatı $ 1,2264 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, THBILL için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1,2877 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Theo Short Duration US Treasury Fund fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,9977 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Theo Short Duration US Treasury Fund fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,2541 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 1,009 %0,00

Mevcut Theo Short Duration US Treasury Fund Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 162,05M$ 162,05M $ 162,05M Dolaşım Arzı 160,59M 160,59M 160,59M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son THBILL fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki THBILL arzı 160,59M olup, toplam piyasa değeri $ 162,05M şeklindedir. Canlı THBILL Fiyatını Görüntüle

Theo Short Duration US Treasury Fund Fiyat Geçmişi Theo Short Duration US Treasury Fund canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Theo Short Duration US Treasury Fund fiyatı 1,009 USD'dir. Dolaşımdaki Theo Short Duration US Treasury Fund(THBILL) arzı 160,59M THBILL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 162.045.817$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,22 $ -0,002299 $ 1,012 $ 1,008

7 Gün -%0,38 $ -0,003860 $ 1,0137 $ 1,0079

30 Gün -%0,03 $ -0,000401 $ 1,0137 $ 1,0079 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Theo Short Duration US Treasury Fund fiyat hareketi -0,002299$ oldu ve -%0,22 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Theo Short Duration US Treasury Fund en yüksek 1,0137$ ve en düşük 1,0079$ fiyatından işlem gördü ve -%0,38 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, THBILL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Theo Short Duration US Treasury Fund, -%0,03 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000401$ oldu. Bu durum, THBILL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Theo Short Duration US Treasury Fund Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak THBILL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Theo Short Duration US Treasury Fund için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen THBILL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Theo Short Duration US Treasury Fund fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, THBILL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): THBILL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Theo Short Duration US Treasury Fund için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

THBILL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

THBILL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): THBILL, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, THBILL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için THBILL fiyat tahmini nedir? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) fiyat tahmin aracına göre, THBILL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 THBILL 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, THBILL, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında THBILL için tahmini fiyat hedefi nedir? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 THBILL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında THBILL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında THBILL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 THBILL 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, THBILL, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için THBILL fiyat tahmini nedir? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 THBILL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.