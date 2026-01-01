BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı Theo Short Duration US Treasury Fund fiyatı 1,01 USD. THBILL piyasa değeri ise 162.151.316 USD. THBILL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Theo Short Duration US Treasury Fund fiyatı 1,01 USD. THBILL piyasa değeri ise 162.151.316 USD. THBILL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

THBILL Hakkında Daha Fazla Bilgi

THBILL Fiyat Bilgileri

THBILL Nedir

THBILL Resmi Websitesi

THBILL Token Ekonomisi

THBILL Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Theo Short Duration US Treasury Fund Logosu

Theo Short Duration US Treasury Fund Fiyatı (THBILL)

Listelenmedi

1 THBILL / USD Canlı Fiyatı:

$1,01
$1,01$1,01
-%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:35:03 (UTC+8)

Bugünkü Theo Short Duration US Treasury Fund Fiyatı

Bugünkü Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) fiyatı $ 1,01 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut THBILL / USD dönüşüm oranı THBILL başına $ 1,01 şeklindedir.

Theo Short Duration US Treasury Fund, şu anda piyasa değeri açısından $ 162.151.316 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 160,59M THBILL şeklindedir. Son 24 saat içinde THBILL, $ 1,008 (en düşük) ile $ 1,012 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,11 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,906552 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, THBILL, son bir saatte +%0,12 ve son 7 günde -%0,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Piyasa Bilgileri

$ 162,15M
$ 162,15M$ 162,15M

--
----

$ 162,15M
$ 162,15M$ 162,15M

160,59M
160,59M 160,59M

160.593.395,457019
160.593.395,457019 160.593.395,457019

Şu anki Theo Short Duration US Treasury Fund piyasa değeri $ 162,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki THBILL arzı 160,59M olup, toplam arzı 160593395.457019. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 162,15M.

Theo Short Duration US Treasury Fund Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,008
$ 1,008$ 1,008
24 sa Düşük
$ 1,012
$ 1,012$ 1,012
24 sa Yüksek

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 1,012
$ 1,012$ 1,012

$ 1,11
$ 1,11$ 1,11

$ 0,906552
$ 0,906552$ 0,906552

+%0,12

-%0,16

-%0,31

-%0,31

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Theo Short Duration US Treasury Fund / USD fiyat değişimi, $ -0,001669216256145.
Son 30 gün içerisinde, Theo Short Duration US Treasury Fund / USD fiyat değişimi, $ +0,0000334310.
Son 60 gün içerisinde, Theo Short Duration US Treasury Fund / USD fiyat değişimi, $ -0,0038394140.
Son 90 gün içerisinde, Theo Short Duration US Treasury Fund / USD fiyat değişimi, $ +0,0032898714069303.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,001669216256145-%0,16
30 Gün$ +0,0000334310+%0,00
60 Gün$ -0,0038394140-%0,38
90 Gün$ +0,0032898714069303+%0,33

Theo Short Duration US Treasury Fund için Fiyat Tahmini

2030 için Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, THBILL için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Theo Short Duration US Treasury Fund fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Theo Short Duration US Treasury Fund varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Theo Short Duration US Treasury Fund Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, THBILL varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Theo Short Duration US Treasury Fund Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Theo Short Duration US Treasury Fund ne kadar olacak?
Theo Short Duration US Treasury Fund yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Theo Short Duration US Treasury Fund fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:35:03 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出
12-31 15:27:29Sektör Haberleri
2026年降息路径成為加密市場關鍵變數,聯準會分歧加劇
12-31 13:35:02Sektör Haberleri
Solana 上的一些 Meme 代币涨幅显著，其中"1"在 24 小时内上涨 68%
12-31 00:40:29Sektör Haberleri
Data: 368 Entiti Global Memegang Lebih $185 Bilion dalam Kripto, Syarikat DAT Menyumbang 73%
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元

Theo Short Duration US Treasury Fund Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Tradoor

Tradoor

TRADOOR
Ethereum

Ethereum

ETH
Zcash

Zcash

ZEC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,3600
$0,3600$0,3600

-%90,99

Lighter

Lighter

LIT

$2,611
$2,611$2,611

+%3,48

ForTON

ForTON

FRT

$118,49
$118,49$118,49

+%2,87

OOOO

OOOO

OOOO

$0,02338
$0,02338$0,02338

-%19,79

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001670
$0,00001670$0,00001670

+%134,55

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,02116
$0,02116$0,02116

+%66,35

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0451904
$0,0451904$0,0451904

+%53,37

AIXDROP

AIXDROP

AIXDROP

$0,00005703
$0,00005703$0,00005703

+%44,19

Alien Worlds Trilium

Alien Worlds Trilium

TLM

$0,002941
$0,002941$0,002941

+%43,53

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.