Bugünkü Theo Short Duration US Treasury Fund Fiyatı

Bugünkü Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) fiyatı $ 1,01 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut THBILL / USD dönüşüm oranı THBILL başına $ 1,01 şeklindedir.

Theo Short Duration US Treasury Fund, şu anda piyasa değeri açısından $ 162.151.316 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 160,59M THBILL şeklindedir. Son 24 saat içinde THBILL, $ 1,008 (en düşük) ile $ 1,012 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,11 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,906552 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, THBILL, son bir saatte +%0,12 ve son 7 günde -%0,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 162,15M$ 162,15M $ 162,15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 162,15M$ 162,15M $ 162,15M Dolaşım Arzı 160,59M 160,59M 160,59M Toplam Arz 160.593.395,457019 160.593.395,457019 160.593.395,457019

