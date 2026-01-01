Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Treehouse AVAX fiyat tahminlerini alın. TAVAX fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Treehouse AVAX fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- 0.00% USD Gerçek Tahmini Treehouse AVAX 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Treehouse AVAX, potansiyel olarak 0.00% büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 15.22 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Treehouse AVAX, potansiyel olarak 5.00% büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 15.9810 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, TAVAX için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 16.7800 olup, büyüme oranı 10.25% olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, TAVAX için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 17.6190 olup, büyüme oranı 15.76% olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TAVAX için 2029 yılı hedef fiyatı $ 18.5000 olup, öngörülen büyüme 21.55% oranındadır. 2030 için Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TAVAX için 2030 yılı hedef fiyatı $ 19.4250 olup, öngörülen büyüme 27.63% oranındadır. 2040 için Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Treehouse AVAX fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 30.1345 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Treehouse AVAX fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 49.0860 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 15.22 0.00%

2027 $ 15.9810 5.00%

2028 $ 16.7800 10.25%

2029 $ 17.6190 15.76%

2030 $ 18.5000 21.55%

2031 $ 19.4250 27.63%

2032 $ 20.3962 34.01% Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 21.4160 40.71%

2034 $ 22.4868 47.75%

2035 $ 23.6112 55.13%

2036 $ 24.7917 62.89%

2037 $ 26.0313 71.03%

2038 $ 27.3329 79.59%

2039 $ 28.6995 88.56%

2040 $ 30.1345 97.99%

January 2, 2026(Yarın) $ 15.2220 0.01%

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 15.2345 0.10%

January 31, 2026(30 Gün) $ 15.2825 0.41% Bugün için Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde TAVAX için öngörülen fiyat 15.22$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak TAVAX için yapılan fiyat tahmini 15.2220$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, TAVAX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 15.2345$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında TAVAX için öngörülen fiyat 15.2825$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Treehouse AVAX Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 776.98K$ 776.98K $ 776.98K Dolaşım Arzı 51.29K 51.29K 51.29K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son TAVAX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı 0.00% olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki TAVAX arzı 51.29K olup, toplam piyasa değeri $ 776.98K şeklindedir. Canlı TAVAX Fiyatını Görüntüle

Treehouse AVAX Fiyat Geçmişi Treehouse AVAX canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Treehouse AVAX fiyatı 15.22 USD'dir. Dolaşımdaki Treehouse AVAX(TAVAX) arzı 51.29K TAVAX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 776,977$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -1.27% $ -0.196399 $ 15.6 $ 15.08

7 Gün 0.19% $ 0.029456 $ 16.1994 $ 14.9697

30 Gün -3.89% $ -0.592519 $ 16.1994 $ 14.9697 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Treehouse AVAX fiyat hareketi -0.196399$ oldu ve -1.27% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Treehouse AVAX en yüksek 16.1994$ ve en düşük 14.9697$ fiyatından işlem gördü ve 0.19% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, TAVAX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Treehouse AVAX, -3.89% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.592519$ oldu. Bu durum, TAVAX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Treehouse AVAX Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak TAVAX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Treehouse AVAX için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen TAVAX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Treehouse AVAX fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, TAVAX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): TAVAX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Treehouse AVAX için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

TAVAX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

TAVAX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): TAVAX, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, TAVAX, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için TAVAX fiyat tahmini nedir? Treehouse AVAX (TAVAX) fiyat tahmin aracına göre, TAVAX fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 TAVAX 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Treehouse AVAX (TAVAX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, TAVAX, 0.00% artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında TAVAX için tahmini fiyat hedefi nedir? Treehouse AVAX (TAVAX) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 TAVAX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında TAVAX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Treehouse AVAX (TAVAX), 0.00% artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında TAVAX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Treehouse AVAX (TAVAX), 0.00% artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 TAVAX 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Treehouse AVAX (TAVAX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, TAVAX, 0.00% artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için TAVAX fiyat tahmini nedir? Treehouse AVAX (TAVAX) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 TAVAX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.