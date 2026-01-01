Bugünkü Treehouse AVAX Fiyatı

Bugünkü Treehouse AVAX (TAVAX) fiyatı $ 15,33 olup, son 24 saatte % 1,72 değişim gösterdi. Mevcut TAVAX / USD dönüşüm oranı TAVAX başına $ 15,33 şeklindedir.

Treehouse AVAX, şu anda piyasa değeri açısından $ 785.828 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 51,29K TAVAX şeklindedir. Son 24 saat içinde TAVAX, $ 15,08 (en düşük) ile $ 15,6 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 43,51 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 12,16 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TAVAX, son bir saatte +%0,48 ve son 7 günde +%1,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Treehouse AVAX (TAVAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 785,83K$ 785,83K $ 785,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 785,83K$ 785,83K $ 785,83K Dolaşım Arzı 51,29K 51,29K 51,29K Toplam Arz 51.287,92103922583 51.287,92103922583 51.287,92103922583

Şu anki Treehouse AVAX piyasa değeri $ 785,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TAVAX arzı 51,29K olup, toplam arzı 51287.92103922583. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 785,83K.