Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Trevee Plasma USD fiyat tahminlerini alın. PLUSD fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Trevee Plasma USD fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Trevee Plasma USD 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Trevee Plasma USD, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,996522 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Trevee Plasma USD, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,0463 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PLUSD için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,0986 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PLUSD için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,1535 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PLUSD için 2029 yılı hedef fiyatı $ 1,2112 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PLUSD için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1,2718 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Trevee Plasma USD fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,9730 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Trevee Plasma USD fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,2138 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,996522 %0,00

2027 $ 1,0463 %5,00

2028 $ 1,0986 %10,25

2029 $ 1,1535 %15,76

2030 $ 1,2112 %21,55

2031 $ 1,2718 %27,63

2032 $ 1,3354 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 1,4022 %40,71

2034 $ 1,4723 %47,75

2035 $ 1,5459 %55,13

2036 $ 1,6232 %62,89

2037 $ 1,7043 %71,03

2038 $ 1,7896 %79,59

2039 $ 1,8790 %88,56

2040 $ 1,9730 %97,99

2040 $ 1,9730 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Trevee Plasma USD Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,996522 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,996658 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,997477 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 1,0006 %0,41 Bugün için Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde PLUSD için öngörülen fiyat 0,996522$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PLUSD için yapılan fiyat tahmini 0,996658$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, PLUSD için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,997477$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PLUSD için öngörülen fiyat 1,0006$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Trevee Plasma USD Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 8,40M$ 8,40M $ 8,40M Dolaşım Arzı 8,43M 8,43M 8,43M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son PLUSD fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PLUSD arzı 8,43M olup, toplam piyasa değeri $ 8,40M şeklindedir. Canlı PLUSD Fiyatını Görüntüle

Trevee Plasma USD Fiyat Geçmişi Trevee Plasma USD canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Trevee Plasma USD fiyatı 0,996522 USD'dir. Dolaşımdaki Trevee Plasma USD(PLUSD) arzı 8,43M PLUSD olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 8.399.043$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,996522 $ 0,991129

30 Gün %0,54 $ 0,005344 $ 0,996522 $ 0,991129 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Trevee Plasma USD fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Trevee Plasma USD en yüksek 0,996522$ ve en düşük 0,991129$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PLUSD için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Trevee Plasma USD, %0,54 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,005344$ oldu. Bu durum, PLUSD için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Trevee Plasma USD (PLUSD) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Trevee Plasma USD Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PLUSD için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Trevee Plasma USD için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PLUSD fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Trevee Plasma USD fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PLUSD varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PLUSD için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Trevee Plasma USD için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PLUSD Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PLUSD Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PLUSD, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PLUSD, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PLUSD fiyat tahmini nedir? Trevee Plasma USD (PLUSD) fiyat tahmin aracına göre, PLUSD fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PLUSD 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Trevee Plasma USD (PLUSD) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PLUSD, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında PLUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Trevee Plasma USD (PLUSD) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 PLUSD fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında PLUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Trevee Plasma USD (PLUSD), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında PLUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Trevee Plasma USD (PLUSD), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 PLUSD 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Trevee Plasma USD (PLUSD) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PLUSD, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için PLUSD fiyat tahmini nedir? Trevee Plasma USD (PLUSD) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PLUSD fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.