Bugünkü Trevee Plasma USD Fiyatı

Bugünkü Trevee Plasma USD (PLUSD) fiyatı $ 0,996522 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PLUSD / USD dönüşüm oranı PLUSD başına $ 0,996522 şeklindedir.

Trevee Plasma USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.399.043 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,43M PLUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde PLUSD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,008 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,755922 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLUSD, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Trevee Plasma USD (PLUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,40M$ 8,40M $ 8,40M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,40M$ 8,40M $ 8,40M Dolaşım Arzı 8,43M 8,43M 8,43M Toplam Arz 8.428.354,992479078 8.428.354,992479078 8.428.354,992479078

Şu anki Trevee Plasma USD piyasa değeri $ 8,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLUSD arzı 8,43M olup, toplam arzı 8428354.992479078. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,40M.