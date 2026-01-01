VOLT (XVM) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için VOLT fiyat tahminlerini alın. XVM fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

XVM Al

VOLT fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- 0.00% USD Gerçek Tahmini VOLT 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için VOLT (XVM) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, VOLT, potansiyel olarak 0.00% büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0.001142 fiyatından işlem görebilir. 2026 için VOLT (XVM) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, VOLT, potansiyel olarak 5.00% büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0.001199 fiyatından işlem görebilir. 2027 için VOLT (XVM) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, XVM için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.001259 olup, büyüme oranı 10.25% olarak tahmin edilmektedir. 2028 için VOLT (XVM) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, XVM için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.001322 olup, büyüme oranı 15.76% olarak tahmin edilmektedir. 2029 için VOLT (XVM) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, XVM için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0.001388 olup, öngörülen büyüme 21.55% oranındadır. 2030 için VOLT (XVM) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, XVM için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0.001458 olup, öngörülen büyüme 27.63% oranındadır. 2040 için VOLT (XVM) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında VOLT fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.002261 seviyesine ulaşabilir. 2050 için VOLT (XVM) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında VOLT fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.003684 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0.001142 0.00%

2027 $ 0.001199 5.00%

2028 $ 0.001259 10.25%

2029 $ 0.001322 15.76%

2030 $ 0.001388 21.55%

2031 $ 0.001458 27.63%

2032 $ 0.001530 34.01% Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0.001607 40.71%

2034 $ 0.001687 47.75%

2035 $ 0.001772 55.13%

2036 $ 0.001860 62.89%

2037 $ 0.001953 71.03%

2038 $ 0.002051 79.59%

2039 $ 0.002154 88.56%

2040 $ 0.002261 97.99%

2040 $ 0.002261 97.99% Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli VOLT Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0.001142 0.00%

January 2, 2026(Yarın) $ 0.001142 0.01%

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0.001143 0.10%

January 31, 2026(30 Gün) $ 0.001147 0.41% Bugün için VOLT (XVM) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde XVM için öngörülen fiyat 0.001142$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için VOLT (XVM) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak XVM için yapılan fiyat tahmini 0.001142$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için VOLT (XVM) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, XVM için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.001143$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük VOLT (XVM) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında XVM için öngörülen fiyat 0.001147$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut VOLT Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Dolaşım Arzı 999.85M 999.85M 999.85M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son XVM fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı 0.00% olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki XVM arzı 999.85M olup, toplam piyasa değeri $ 1.14M şeklindedir. Canlı XVM Fiyatını Görüntüle

VOLT Fiyat Geçmişi VOLT canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki VOLT fiyatı 0.001142 USD'dir. Dolaşımdaki VOLT(XVM) arzı 999.85M XVM olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1,140,614$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -6.36% $ 0 $ 0.001224 $ 0.001088

7 Gün 41.61% $ 0.000475 $ 0.001505 $ 0.000790

30 Gün -20.69% $ -0.000236 $ 0.001505 $ 0.000790 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, VOLT fiyat hareketi 0$ oldu ve -6.36% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, VOLT en yüksek 0.001505$ ve en düşük 0.000790$ fiyatından işlem gördü ve 41.61% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, XVM için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, VOLT, -20.69% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.000236$ oldu. Bu durum, XVM için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

VOLT (XVM) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? VOLT Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak XVM için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, VOLT için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen XVM fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının VOLT fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, XVM varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): XVM için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak VOLT için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

XVM Fiyat Tahmini Neden Önemli?

XVM Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): XVM, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, XVM, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için XVM fiyat tahmini nedir? VOLT (XVM) fiyat tahmin aracına göre, XVM fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 XVM 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 VOLT (XVM) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, XVM, 0.00% artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında XVM için tahmini fiyat hedefi nedir? VOLT (XVM) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 XVM fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında XVM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, VOLT (XVM), 0.00% artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında XVM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, VOLT (XVM), 0.00% artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 XVM 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 VOLT (XVM) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, XVM, 0.00% artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için XVM fiyat tahmini nedir? VOLT (XVM) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 XVM fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol