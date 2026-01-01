Bugünkü VOLT Fiyatı

Bugünkü VOLT (XVM) fiyatı $ 0,0011499 olup, son 24 saatte % 2,46 değişim gösterdi. Mevcut XVM / USD dönüşüm oranı XVM başına $ 0,0011499 şeklindedir.

VOLT, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.149.727 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,85M XVM şeklindedir. Son 24 saat içinde XVM, $ 0,00108836 (en düşük) ile $ 0,00115258 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,078437 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00074528 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XVM, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%42,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VOLT (XVM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.850.059,898127 999.850.059,898127 999.850.059,898127

Şu anki VOLT piyasa değeri $ 1,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XVM arzı 999,85M olup, toplam arzı 999850059.898127. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,15M.