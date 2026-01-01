MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) /

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Wrapped Aave Avalanche WAVAX fiyat tahminlerini alın. WAAVAWAVAX fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Wrapped Aave Avalanche WAVAX 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Wrapped Aave Avalanche WAVAX, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 13,24 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Wrapped Aave Avalanche WAVAX, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 13,9020 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WAAVAWAVAX için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 14,5971 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WAAVAWAVAX için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 15,3269 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WAAVAWAVAX için 2029 yılı hedef fiyatı $ 16,0933 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WAAVAWAVAX için 2030 yılı hedef fiyatı $ 16,8979 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Wrapped Aave Avalanche WAVAX fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 26,2142 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Wrapped Aave Avalanche WAVAX fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 42,7003 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 13,24 %0,00

2027 $ 13,9020 %5,00

2028 $ 14,5971 %10,25

2029 $ 15,3269 %15,76

2030 $ 16,0933 %21,55

2031 $ 16,8979 %27,63

2032 $ 17,7428 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 18,6300 %40,71

2034 $ 19,5615 %47,75

2035 $ 20,5395 %55,13

2036 $ 21,5665 %62,89

2037 $ 22,6448 %71,03

2038 $ 23,7771 %79,59

2039 $ 24,9659 %88,56

2040 $ 26,2142 %97,99

2040 $ 26,2142 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Wrapped Aave Avalanche WAVAX Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 13,24 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 13,2418 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 13,2526 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 13,2944 %0,41 Bugün için Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde WAAVAWAVAX için öngörülen fiyat 13,24$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WAAVAWAVAX için yapılan fiyat tahmini 13,2418$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WAAVAWAVAX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 13,2526$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WAAVAWAVAX için öngörülen fiyat 13,2944$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Wrapped Aave Avalanche WAVAX Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 45,74K$ 45,74K $ 45,74K Dolaşım Arzı 3,46K 3,46K 3,46K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WAAVAWAVAX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WAAVAWAVAX arzı 3,46K olup, toplam piyasa değeri $ 45,74K şeklindedir. Canlı WAAVAWAVAX Fiyatını Görüntüle

Wrapped Aave Avalanche WAVAX Fiyat Geçmişi Wrapped Aave Avalanche WAVAX canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Wrapped Aave Avalanche WAVAX fiyatı 13,24 USD'dir. Dolaşımdaki Wrapped Aave Avalanche WAVAX(WAAVAWAVAX) arzı 3,46K WAAVAWAVAX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 45.739$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%1,36 $ -0,182792 $ 13,55 $ 13,11

7 Gün %0,57 $ 0,075286 $ 14,0401 $ 12,9797

30 Gün -%3,75 $ -0,497297 $ 14,0401 $ 12,9797 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Wrapped Aave Avalanche WAVAX fiyat hareketi -0,182792$ oldu ve -%1,36 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Wrapped Aave Avalanche WAVAX en yüksek 14,0401$ ve en düşük 12,9797$ fiyatından işlem gördü ve %0,57 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WAAVAWAVAX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Wrapped Aave Avalanche WAVAX, -%3,75 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,497297$ oldu. Bu durum, WAAVAWAVAX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Wrapped Aave Avalanche WAVAX Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WAAVAWAVAX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Wrapped Aave Avalanche WAVAX için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WAAVAWAVAX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Wrapped Aave Avalanche WAVAX fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WAAVAWAVAX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WAAVAWAVAX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Wrapped Aave Avalanche WAVAX için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WAAVAWAVAX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WAAVAWAVAX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WAAVAWAVAX, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WAAVAWAVAX, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WAAVAWAVAX fiyat tahmini nedir? Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) fiyat tahmin aracına göre, WAAVAWAVAX fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WAAVAWAVAX 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WAAVAWAVAX, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında WAAVAWAVAX için tahmini fiyat hedefi nedir? Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 WAAVAWAVAX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında WAAVAWAVAX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında WAAVAWAVAX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 WAAVAWAVAX 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WAAVAWAVAX, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için WAAVAWAVAX fiyat tahmini nedir? Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WAAVAWAVAX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.