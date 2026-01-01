MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) /

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Wrapped Aave Base GHO fiyat tahminlerini alın. WABASGHO fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Wrapped Aave Base GHO fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- 0.00% USD Gerçek Tahmini Wrapped Aave Base GHO 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Wrapped Aave Base GHO, potansiyel olarak 0.00% büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 1.035 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Wrapped Aave Base GHO, potansiyel olarak 5.00% büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1.0867 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WABASGHO için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1.1410 olup, büyüme oranı 10.25% olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WABASGHO için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1.1981 olup, büyüme oranı 15.76% olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WABASGHO için 2029 yılı hedef fiyatı $ 1.2580 olup, öngörülen büyüme 21.55% oranındadır. 2030 için Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WABASGHO için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1.3209 olup, öngörülen büyüme 27.63% oranındadır. 2040 için Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Wrapped Aave Base GHO fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2.0492 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Wrapped Aave Base GHO fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3.3379 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 1.035 0.00%

2027 $ 1.0867 5.00%

2028 $ 1.1410 10.25%

2029 $ 1.1981 15.76%

2030 $ 1.2580 21.55%

2031 $ 1.3209 27.63%

2032 $ 1.3869 34.01% Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 1.4563 40.71%

2034 $ 1.5291 47.75%

2035 $ 1.6056 55.13%

2036 $ 1.6859 62.89%

2037 $ 1.7702 71.03%

2038 $ 1.8587 79.59%

2039 $ 1.9516 88.56%

2040 $ 2.0492 97.99%

2040 $ 2.0492 97.99% Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Wrapped Aave Base GHO Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 1.035 0.00%

January 2, 2026(Yarın) $ 1.0351 0.01%

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 1.0359 0.10%

January 31, 2026(30 Gün) $ 1.0392 0.41% Bugün için Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde WABASGHO için öngörülen fiyat 1.035$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WABASGHO için yapılan fiyat tahmini 1.0351$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WABASGHO için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1.0359$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WABASGHO için öngörülen fiyat 1.0392$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Wrapped Aave Base GHO Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 7.04M$ 7.04M $ 7.04M Dolaşım Arzı 6.80M 6.80M 6.80M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WABASGHO fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı 0.00% olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WABASGHO arzı 6.80M olup, toplam piyasa değeri $ 7.04M şeklindedir. Canlı WABASGHO Fiyatını Görüntüle

Wrapped Aave Base GHO Fiyat Geçmişi Wrapped Aave Base GHO canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Wrapped Aave Base GHO fiyatı 1.035 USD'dir. Dolaşımdaki Wrapped Aave Base GHO(WABASGHO) arzı 6.80M WABASGHO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 7,040,248$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -0.01% $ -0.000169 $ 1.037 $ 1.034

7 Gün -0.01% $ -0.000196 $ 1.0457 $ 1.0238

30 Gün 1.28% $ 0.013207 $ 1.0457 $ 1.0238 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Wrapped Aave Base GHO fiyat hareketi -0.000169$ oldu ve -0.01% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Wrapped Aave Base GHO en yüksek 1.0457$ ve en düşük 1.0238$ fiyatından işlem gördü ve -0.01% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WABASGHO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Wrapped Aave Base GHO, 1.28% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0.013207$ oldu. Bu durum, WABASGHO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Wrapped Aave Base GHO Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WABASGHO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Wrapped Aave Base GHO için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WABASGHO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Wrapped Aave Base GHO fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WABASGHO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WABASGHO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Wrapped Aave Base GHO için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WABASGHO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WABASGHO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WABASGHO, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WABASGHO, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WABASGHO fiyat tahmini nedir? Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) fiyat tahmin aracına göre, WABASGHO fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WABASGHO 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WABASGHO, 0.00% artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında WABASGHO için tahmini fiyat hedefi nedir? Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 WABASGHO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında WABASGHO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO), 0.00% artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında WABASGHO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO), 0.00% artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 WABASGHO 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WABASGHO, 0.00% artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için WABASGHO fiyat tahmini nedir? Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WABASGHO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.