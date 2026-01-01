Bugünkü Wrapped Aave Base GHO Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) fiyatı $ 1,035 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WABASGHO / USD dönüşüm oranı WABASGHO başına $ 1,035 şeklindedir.

Wrapped Aave Base GHO, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.040.344 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,80M WABASGHO şeklindedir. Son 24 saat içinde WABASGHO, $ 1,034 (en düşük) ile $ 1,037 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,25 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,81731 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WABASGHO, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,04M$ 7,04M $ 7,04M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,04M$ 7,04M $ 7,04M Dolaşım Arzı 6,80M 6,80M 6,80M Toplam Arz 6.800.207,951521957 6.800.207,951521957 6.800.207,951521957

Şu anki Wrapped Aave Base GHO piyasa değeri $ 7,04M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WABASGHO arzı 6,80M olup, toplam arzı 6800207.951521957. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,04M.