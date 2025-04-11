Eden (EDEN) Nedir?

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

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Eden Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Eden, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EDEN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Eden fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Eden Fiyat Geçmişi

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Eden (EDEN) Satın Alma

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EDEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EDEN / VND ₫ 202.333131 1 EDEN / AUD A$ 0.0126256 1 EDEN / GBP ￡ 0.00599716 1 EDEN / EUR € 0.00694408 1 EDEN / USD $ 0.007891 1 EDEN / MYR RM 0.03487822 1 EDEN / TRY ₺ 0.30033146 1 EDEN / JPY ¥ 1.13338433 1 EDEN / RUB ₽ 0.66087125 1 EDEN / INR ₹ 0.67988856 1 EDEN / IDR Rp 133.74574265 1 EDEN / KRW ₩ 11.20877095 1 EDEN / PHP ₱ 0.44947136 1 EDEN / EGP ￡E. 0.40496612 1 EDEN / BRL R$ 0.04632017 1 EDEN / CAD C$ 0.01096849 1 EDEN / BDT ৳ 0.95899323 1 EDEN / NGN ₦ 12.60539904 1 EDEN / UAH ₴ 0.3266874 1 EDEN / VES Bs 0.560261 1 EDEN / PKR Rs 2.21279422 1 EDEN / KZT ₸ 4.07798989 1 EDEN / THB ฿ 0.26419068 1 EDEN / TWD NT$ 0.25511603 1 EDEN / AED د.إ 0.02895997 1 EDEN / CHF Fr 0.00639171 1 EDEN / HKD HK$ 0.06115525 1 EDEN / MAD .د.م 0.0733863 1 EDEN / MXN $ 0.16066076

Eden Kaynağı

Eden hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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