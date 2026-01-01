MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) /

Wrapped Aave Gnosis WETH fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Wrapped Aave Gnosis WETH 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Wrapped Aave Gnosis WETH, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 3.035,89 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Wrapped Aave Gnosis WETH, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 3.187,6845 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WAGNOWETH için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 3.347,0687 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WAGNOWETH için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 3.514,4221 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WAGNOWETH için 2029 yılı hedef fiyatı $ 3.690,1432 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WAGNOWETH için 2030 yılı hedef fiyatı $ 3.874,6504 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Wrapped Aave Gnosis WETH fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 6.010,8545 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Wrapped Aave Gnosis WETH fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 9.791,0486 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 3.035,89 %0,00

2027 $ 3.187,6845 %5,00

2028 $ 3.347,0687 %10,25

2029 $ 3.514,4221 %15,76

2030 $ 3.690,1432 %21,55

2031 $ 3.874,6504 %27,63

2032 $ 4.068,3829 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 4.271,8021 %40,71

2034 $ 4.485,3922 %47,75

2035 $ 4.709,6618 %55,13

2036 $ 4.945,1449 %62,89

2037 $ 5.192,4021 %71,03

2038 $ 5.452,0222 %79,59

2039 $ 5.724,6233 %88,56

2040 $ 6.010,8545 %97,99

2040 $ 6.010,8545 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Wrapped Aave Gnosis WETH Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 3.035,89 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 3.036,3058 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 3.038,8011 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 3.048,3662 %0,41 Bugün için Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde WAGNOWETH için öngörülen fiyat 3.035,89$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WAGNOWETH için yapılan fiyat tahmini 3.036,3058$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WAGNOWETH için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 3.038,8011$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WAGNOWETH için öngörülen fiyat 3.048,3662$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Wrapped Aave Gnosis WETH Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,78M$ 1,78M $ 1,78M Dolaşım Arzı 587,00 587,00 587,00 Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WAGNOWETH fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WAGNOWETH arzı 587,00 olup, toplam piyasa değeri $ 1,78M şeklindedir. Canlı WAGNOWETH Fiyatını Görüntüle

Wrapped Aave Gnosis WETH Fiyat Geçmişi Wrapped Aave Gnosis WETH canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Wrapped Aave Gnosis WETH fiyatı 3.035,89 USD'dir. Dolaşımdaki Wrapped Aave Gnosis WETH(WAGNOWETH) arzı 587,00 WAGNOWETH olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.782.065$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,08 $ 2,33 $ 3.057,03 $ 2.995,78

7 Gün %1,80 $ 54,7046 $ 3.099,4073 $ 2.853,4645

30 Gün %5,98 $ 181,5031 $ 3.099,4073 $ 2.853,4645 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Wrapped Aave Gnosis WETH fiyat hareketi 2,33$ oldu ve %0,08 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Wrapped Aave Gnosis WETH en yüksek 3.099,4073$ ve en düşük 2.853,4645$ fiyatından işlem gördü ve %1,80 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WAGNOWETH için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Wrapped Aave Gnosis WETH, %5,98 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 181,5031$ oldu. Bu durum, WAGNOWETH için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Wrapped Aave Gnosis WETH Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WAGNOWETH için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Wrapped Aave Gnosis WETH için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WAGNOWETH fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Wrapped Aave Gnosis WETH fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WAGNOWETH varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WAGNOWETH için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Wrapped Aave Gnosis WETH için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WAGNOWETH Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WAGNOWETH Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WAGNOWETH, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WAGNOWETH, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WAGNOWETH fiyat tahmini nedir? Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) fiyat tahmin aracına göre, WAGNOWETH fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WAGNOWETH 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WAGNOWETH, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında WAGNOWETH için tahmini fiyat hedefi nedir? Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 WAGNOWETH fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında WAGNOWETH için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında WAGNOWETH için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 WAGNOWETH 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WAGNOWETH, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için WAGNOWETH fiyat tahmini nedir? Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WAGNOWETH fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.