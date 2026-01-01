Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini (USD)

Wrapped Nibiru fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Wrapped Nibiru 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Wrapped Nibiru, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,007291 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Wrapped Nibiru, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,007656 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WNIBI için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,008039 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WNIBI için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,008441 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WNIBI için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,008863 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WNIBI için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,009306 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Wrapped Nibiru fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,014437 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Wrapped Nibiru fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,023517 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,007291 %0,00

2027 $ 0,007656 %5,00

2028 $ 0,008039 %10,25

2029 $ 0,008441 %15,76

2030 $ 0,008863 %21,55

2031 $ 0,009306 %27,63

2032 $ 0,009771 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,010260 %40,71

2034 $ 0,010773 %47,75

2035 $ 0,011312 %55,13

2036 $ 0,011877 %62,89

2037 $ 0,012471 %71,03

2038 $ 0,013095 %79,59

2039 $ 0,013750 %88,56

2040 $ 0,014437 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 0,007292 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,007298 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,007321 %0,41 Bugün için Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde WNIBI için öngörülen fiyat 0,007291$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WNIBI için yapılan fiyat tahmini 0,007292$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WNIBI için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,007298$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WNIBI için öngörülen fiyat 0,007321$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Wrapped Nibiru Fiyatı İstatistikleri
En son WNIBI fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WNIBI arzı 10,95M olup, toplam piyasa değeri $ 79,81K şeklindedir.

Wrapped Nibiru Fiyat Geçmişi Wrapped Nibiru canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Wrapped Nibiru fiyatı 0,007291 USD'dir. Dolaşımdaki Wrapped Nibiru(WNIBI) arzı 10,95M WNIBI olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 79.813$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%10,54 $ -0,000859 $ 0,008151 $ 0,007291

7 Gün -%41,60 $ -0,003033 $ 0,012955 $ 0,007291

30 Gün -%44,33 $ -0,003232 $ 0,012955 $ 0,007291 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Wrapped Nibiru fiyat hareketi -0,000859$ oldu ve -%10,54 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Wrapped Nibiru en yüksek 0,012955$ ve en düşük 0,007291$ fiyatından işlem gördü ve -%41,60 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WNIBI için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Wrapped Nibiru, -%44,33 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,003232$ oldu. Bu durum, WNIBI için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Wrapped Nibiru Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WNIBI için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Wrapped Nibiru için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WNIBI fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Wrapped Nibiru fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WNIBI varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WNIBI için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Wrapped Nibiru için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WNIBI Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WNIBI Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WNIBI, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WNIBI, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WNIBI fiyat tahmini nedir? Wrapped Nibiru (WNIBI) fiyat tahmin aracına göre, WNIBI fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WNIBI 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Nibiru (WNIBI) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WNIBI, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında WNIBI için tahmini fiyat hedefi nedir? Wrapped Nibiru (WNIBI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 WNIBI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında WNIBI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Wrapped Nibiru (WNIBI), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında WNIBI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Wrapped Nibiru (WNIBI), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 WNIBI 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Nibiru (WNIBI) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WNIBI, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için WNIBI fiyat tahmini nedir? Wrapped Nibiru (WNIBI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WNIBI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol