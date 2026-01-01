Bugünkü Wrapped Nibiru Fiyatı

Bugünkü Wrapped Nibiru (WNIBI) fiyatı $ 0,00730121 olup, son 24 saatte % 6,54 değişim gösterdi. Mevcut WNIBI / USD dönüşüm oranı WNIBI başına $ 0,00730121 şeklindedir.

Wrapped Nibiru, şu anda piyasa değeri açısından $ 79.915 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,95M WNIBI şeklindedir. Son 24 saat içinde WNIBI, $ 0,00727052 (en düşük) ile $ 0,00786274 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01425748 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00727052 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WNIBI, son bir saatte +%0,30 ve son 7 günde -%39,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 79,92K$ 79,92K $ 79,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 79,92K$ 79,92K $ 79,92K Dolaşım Arzı 10,95M 10,95M 10,95M Toplam Arz 10.945.424,77 10.945.424,77 10.945.424,77

