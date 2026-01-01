XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için XOXNO fiyat tahminlerini alın. XOXNO fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

XOXNO fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- 0.00% USD Gerçek Tahmini XOXNO 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, XOXNO, potansiyel olarak 0.00% büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0.009510 fiyatından işlem görebilir. 2026 için XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, XOXNO, potansiyel olarak 5.00% büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0.009985 fiyatından işlem görebilir. 2027 için XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, XOXNO için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.010485 olup, büyüme oranı 10.25% olarak tahmin edilmektedir. 2028 için XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, XOXNO için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.011009 olup, büyüme oranı 15.76% olarak tahmin edilmektedir. 2029 için XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, XOXNO için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0.011559 olup, öngörülen büyüme 21.55% oranındadır. 2030 için XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, XOXNO için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0.012137 olup, öngörülen büyüme 27.63% oranındadır. 2040 için XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında XOXNO fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.018829 seviyesine ulaşabilir. 2050 için XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında XOXNO fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.030671 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0.009510 0.00%

2027 $ 0.009985 5.00%

2028 $ 0.010485 10.25%

2029 $ 0.011009 15.76%

2030 $ 0.011559 21.55%

2031 $ 0.012137 27.63%

2032 $ 0.012744 34.01% Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0.013381 40.71%

2034 $ 0.014051 47.75%

2035 $ 0.014753 55.13%

2036 $ 0.015491 62.89%

2037 $ 0.016265 71.03%

2038 $ 0.017079 79.59%

2039 $ 0.017933 88.56%

2040 $ 0.018829 97.99%

2040 $ 0.018829 97.99% Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli XOXNO Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0.009510 0.00%

January 2, 2026(Yarın) $ 0.009511 0.01%

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0.009519 0.10%

January 31, 2026(30 Gün) $ 0.009549 0.41% Bugün için XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde XOXNO için öngörülen fiyat 0.009510$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak XOXNO için yapılan fiyat tahmini 0.009511$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, XOXNO için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.009519$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında XOXNO için öngörülen fiyat 0.009549$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut XOXNO Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 648.58K$ 648.58K $ 648.58K Dolaşım Arzı 67.99M 67.99M 67.99M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son XOXNO fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı 0.00% olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki XOXNO arzı 67.99M olup, toplam piyasa değeri $ 648.58K şeklindedir. Canlı XOXNO Fiyatını Görüntüle

XOXNO Fiyat Geçmişi XOXNO canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki XOXNO fiyatı 0.009510 USD'dir. Dolaşımdaki XOXNO(XOXNO) arzı 67.99M XOXNO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 648,584$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 2.01% $ 0.000187 $ 0.009544 $ 0.009059

7 Gün -10.61% $ -0.001009 $ 0.014868 $ 0.008115

30 Gün -35.33% $ -0.003360 $ 0.014868 $ 0.008115 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, XOXNO fiyat hareketi 0.000187$ oldu ve 2.01% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, XOXNO en yüksek 0.014868$ ve en düşük 0.008115$ fiyatından işlem gördü ve -10.61% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, XOXNO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, XOXNO, -35.33% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.003360$ oldu. Bu durum, XOXNO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

XOXNO (XOXNO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? XOXNO Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak XOXNO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, XOXNO için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen XOXNO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının XOXNO fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, XOXNO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): XOXNO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak XOXNO için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

XOXNO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

XOXNO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

