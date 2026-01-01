XOXNO Fiyatı (XOXNO)
Bugünkü XOXNO (XOXNO) fiyatı $ 0,00929729 olup, son 24 saatte % 1,26 değişim gösterdi. Mevcut XOXNO / USD dönüşüm oranı XOXNO başına $ 0,00929729 şeklindedir.
XOXNO, şu anda piyasa değeri açısından $ 632.127 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 67,99M XOXNO şeklindedir. Son 24 saat içinde XOXNO, $ 0,00905974 (en düşük) ile $ 0,00954401 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,291313 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00793633 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, XOXNO, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde -%15,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.
Şu anki XOXNO piyasa değeri $ 632,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XOXNO arzı 67,99M olup, toplam arzı 99838916.41817005. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 928,20K.
Gün içerisinde, XOXNO / USD fiyat değişimi, $ +0,00011568.
Son 30 gün içerisinde, XOXNO / USD fiyat değişimi, $ -0,0036917046.
Son 60 gün içerisinde, XOXNO / USD fiyat değişimi, $ -0,0049525929.
Son 90 gün içerisinde, XOXNO / USD fiyat değişimi, $ -0,01888118667716534.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00011568
|+%1,26
|30 Gün
|$ -0,0036917046
|-%39,70
|60 Gün
|$ -0,0049525929
|-%53,26
|90 Gün
|$ -0,01888118667716534
|-%67,00
2040 yılında XOXNO fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
