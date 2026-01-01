Bugünkü XOXNO Fiyatı

Bugünkü XOXNO (XOXNO) fiyatı $ 0,00929729 olup, son 24 saatte % 1,26 değişim gösterdi. Mevcut XOXNO / USD dönüşüm oranı XOXNO başına $ 0,00929729 şeklindedir.

XOXNO, şu anda piyasa değeri açısından $ 632.127 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 67,99M XOXNO şeklindedir. Son 24 saat içinde XOXNO, $ 0,00905974 (en düşük) ile $ 0,00954401 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,291313 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00793633 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XOXNO, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde -%15,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

XOXNO (XOXNO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 632,13K$ 632,13K $ 632,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 928,20K$ 928,20K $ 928,20K Dolaşım Arzı 67,99M 67,99M 67,99M Toplam Arz 99.838.916,41817005 99.838.916,41817005 99.838.916,41817005

Şu anki XOXNO piyasa değeri $ 632,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XOXNO arzı 67,99M olup, toplam arzı 99838916.41817005. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 928,20K.