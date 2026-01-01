Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini (USD)

Yunai by Virtuals fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Yunai by Virtuals 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Yunai by Virtuals, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,001515 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Yunai by Virtuals, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,001591 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, YUNAI için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,001671 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, YUNAI için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,001754 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, YUNAI için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,001842 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, YUNAI için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,001934 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Yunai by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,003001 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Yunai by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,004888 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,001515 %0,00

Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Yunai by Virtuals Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,001515 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,001515 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,001517 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,001521 %0,41 Bugün için Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde YUNAI için öngörülen fiyat 0,001515$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak YUNAI için yapılan fiyat tahmini 0,001515$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, YUNAI için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,001517$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında YUNAI için öngörülen fiyat 0,001521$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Yunai by Virtuals Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,52M$ 1,52M $ 1,52M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son YUNAI fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki YUNAI arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 1,52M şeklindedir. Canlı YUNAI Fiyatını Görüntüle

Yunai by Virtuals Fiyat Geçmişi Yunai by Virtuals canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Yunai by Virtuals fiyatı 0,001515 USD'dir. Dolaşımdaki Yunai by Virtuals(YUNAI) arzı 1,00B YUNAI olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.515.734$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%3,94 $ 0 $ 0,001607 $ 0,001500

7 Gün -%21,54 $ -0,000326 $ 0,002508 $ 0,001501

30 Gün -%39,49 $ -0,000598 $ 0,002508 $ 0,001501 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Yunai by Virtuals fiyat hareketi 0$ oldu ve -%3,94 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Yunai by Virtuals en yüksek 0,002508$ ve en düşük 0,001501$ fiyatından işlem gördü ve -%21,54 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, YUNAI için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Yunai by Virtuals, -%39,49 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000598$ oldu. Bu durum, YUNAI için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Yunai by Virtuals Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak YUNAI için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Yunai by Virtuals için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen YUNAI fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Yunai by Virtuals fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, YUNAI varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): YUNAI için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Yunai by Virtuals için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

YUNAI Fiyat Tahmini Neden Önemli?

YUNAI Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): YUNAI, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, YUNAI, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için YUNAI fiyat tahmini nedir? Yunai by Virtuals (YUNAI) fiyat tahmin aracına göre, YUNAI fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 YUNAI 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Yunai by Virtuals (YUNAI) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, YUNAI, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında YUNAI için tahmini fiyat hedefi nedir? Yunai by Virtuals (YUNAI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 YUNAI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında YUNAI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Yunai by Virtuals (YUNAI), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında YUNAI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Yunai by Virtuals (YUNAI), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 YUNAI 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Yunai by Virtuals (YUNAI) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, YUNAI, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için YUNAI fiyat tahmini nedir? Yunai by Virtuals (YUNAI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 YUNAI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol