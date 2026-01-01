Bugünkü Yunai by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Yunai by Virtuals (YUNAI) fiyatı $ 0,00151573 olup, son 24 saatte % 5,62 değişim gösterdi. Mevcut YUNAI / USD dönüşüm oranı YUNAI başına $ 0,00151573 şeklindedir.

Yunai by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.515.734 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B YUNAI şeklindedir. Son 24 saat içinde YUNAI, $ 0,00150027 (en düşük) ile $ 0,00160592 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00559535 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00150027 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YUNAI, son bir saatte -- ve son 7 günde -%21,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,52M$ 1,52M $ 1,52M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,52M$ 1,52M $ 1,52M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

