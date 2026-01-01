Bugünkü KEFUXIAOHE Fiyatı

Bugünkü KEFUXIAOHE (客服小何) fiyatı $ 0,004436 olup, son 24 saatte % 1,83 değişim gösterdi. Mevcut 客服小何 / USD dönüşüm oranı 客服小何 başına $ 0,004436 şeklindedir.

KEFUXIAOHE, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,44M ile 1362. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 客服小何 şeklindedir. Son 24 saat içinde 客服小何, $ 0,00443 (en düşük) ile $ 0,005069 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,08556276703003587 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000043032462571064 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 客服小何, son bir saatte -%0,12 ve son 7 günde +%14,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,34K seviyesine ulaştı.

KEFUXIAOHE (客服小何) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1362 Piyasa Değeri $ 4,44M$ 4,44M $ 4,44M Hacim (24 Sa) $ 60,34K$ 60,34K $ 60,34K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,44M$ 4,44M $ 4,44M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %100,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki KEFUXIAOHE piyasa değeri $ 4,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,34K. Dolaşımdaki 客服小何 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,44M.