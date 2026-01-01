BorsaDEX+
Bugünkü canlı KEFUXIAOHE fiyatı 0,004436 USD. 客服小何 piyasa değeri ise 4.436.000 USD. 客服小何 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı KEFUXIAOHE fiyatı 0,004436 USD. 客服小何 piyasa değeri ise 4.436.000 USD. 客服小何 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-16 04:44:45 (UTC+8)

Bugünkü KEFUXIAOHE Fiyatı

Bugünkü KEFUXIAOHE (客服小何) fiyatı $ 0,004436 olup, son 24 saatte % 1,83 değişim gösterdi. Mevcut 客服小何 / USD dönüşüm oranı 客服小何 başına $ 0,004436 şeklindedir.

KEFUXIAOHE, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,44M ile 1362. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 客服小何 şeklindedir. Son 24 saat içinde 客服小何, $ 0,00443 (en düşük) ile $ 0,005069 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,08556276703003587 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000043032462571064 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 客服小何, son bir saatte -%0,12 ve son 7 günde +%14,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,34K seviyesine ulaştı.

KEFUXIAOHE (客服小何) Piyasa Bilgileri

No.1362

$ 4,44M
$ 60,34K
$ 4,44M
1,00B
1.000.000.000
1.000.000.000
%100,00

BSC

Şu anki KEFUXIAOHE piyasa değeri $ 4,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,34K. Dolaşımdaki 客服小何 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,44M.

KEFUXIAOHE Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00443
24 sa Düşük
$ 0,005069
24 sa Yüksek

$ 0,00443
$ 0,005069
$ 0,08556276703003587
$ 0,000043032462571064
-%0,12

-%1,83

+%14,68

+%14,68

KEFUXIAOHE (客服小何) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için KEFUXIAOHE fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00008269-%1,83
30 Gün$ +0,00038+%9,36
60 Gün$ -0,000977-%18,05
90 Gün$ -0,009894-%69,05
Bugünkü KEFUXIAOHE Fiyatı Değişimi

Bugün, 客服小何, $ -0,00008269 (-%1,83) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

KEFUXIAOHE 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00038 (+%9,36) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

KEFUXIAOHE 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, 客服小何 değişimi $ -0,000977 (-%18,05) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

KEFUXIAOHE 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,009894 (-%69,05) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

KEFUXIAOHE (客服小何) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

KEFUXIAOHE Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

KEFUXIAOHE için Fiyat Tahmini

KEFUXIAOHE varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? KEFUXIAOHE Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, 客服小何 varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl KEFUXIAOHE Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

KEFUXIAOHE ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de 客服小何 satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, KEFUXIAOHE satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, KEFUXIAOHE (客服小何) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra KEFUXIAOHE anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
KEFUXIAOHE (客服小何) Satın Alma Kılavuzu

KEFUXIAOHE ile Neler Yapabilirsiniz

KEFUXIAOHE sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de KEFUXIAOHE (客服小何) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

KEFUXIAOHE (客服小何) Nedir?

Binance'in kurucu ortağı He Yi, kendisini sık sık Müşteri Hizmetleri Direktörü olarak adlandırır.

KEFUXIAOHE Kaynağı

KEFUXIAOHE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: KEFUXIAOHE Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

