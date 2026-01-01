KEFUXIAOHE Fiyatı(客服小何)
Bugünkü KEFUXIAOHE (客服小何) fiyatı $ 0,004436 olup, son 24 saatte % 1,83 değişim gösterdi. Mevcut 客服小何 / USD dönüşüm oranı 客服小何 başına $ 0,004436 şeklindedir.
KEFUXIAOHE, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,44M ile 1362. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 客服小何 şeklindedir. Son 24 saat içinde 客服小何, $ 0,00443 (en düşük) ile $ 0,005069 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,08556276703003587 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000043032462571064 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, 客服小何, son bir saatte -%0,12 ve son 7 günde +%14,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,34K seviyesine ulaştı.
Şu anki KEFUXIAOHE piyasa değeri $ 4,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,34K. Dolaşımdaki 客服小何 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,44M.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için KEFUXIAOHE fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00008269
|-%1,83
|30 Gün
|$ +0,00038
|+%9,36
|60 Gün
|$ -0,000977
|-%18,05
|90 Gün
|$ -0,009894
|-%69,05
Bugün, 客服小何, $ -0,00008269 (-%1,83) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00038 (+%9,36) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, 客服小何 değişimi $ -0,000977 (-%18,05) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,009894 (-%69,05) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
KEFUXIAOHE (客服小何) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
KEFUXIAOHE Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
2040 yılında KEFUXIAOHE fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
KEFUXIAOHE ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de 客服小何 satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, KEFUXIAOHE satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, KEFUXIAOHE (客服小何) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.
KEFUXIAOHE sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.
MEXC'de KEFUXIAOHE (客服小何) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin
Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.
Binance'in kurucu ortağı He Yi, kendisini sık sık Müşteri Hizmetleri Direktörü olarak adlandırır.
KEFUXIAOHE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|01-14 12:48:38
|Sektör Haberleri
昨日,美國現貨比特幣ETF錄得2026年單日最高淨流入,達7.538億美元
|01-13 21:31:46
|Sektör Haberleri
U.S. Disember Kadar Tahunan Teras CPI Tidak Dilaras 2.6%, Jangkaan 2.70%, Sebelumnya 2.60%
|01-13 18:07:07
|Sektör Haberleri
SEC主席:有信心《明确法案》今年将送交总统签署
|01-13 12:48:54
|Sektör Haberleri
昨日,美國比特幣現貨ETF淨流入1.167億美元,以太坊ETF淨流入510萬美元
|01-12 13:34:58
|Sektör Haberleri
預測市場名義交易量在年底突破53億美元,連續六週實現增長
|01-12 13:21:15
|Sektör Haberleri
Beberapa Syiling Meme Baharu di Rantaian Solana Melonjak Ketara, Cap Pasaran Syiling Siaran Langsung Pump "SOL" Melepasi Sepuluh Juta
Kaldıraçlı 客服小何 long veya short pozisyonu açın. MEXC'de 客服小何USDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı KEFUXIAOHE fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
