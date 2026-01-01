Bugünkü Binance Life Fiyatı

Bugünkü Binance Life (币安人生) fiyatı $ 0,21098 olup, son 24 saatte % 5,00 değişim gösterdi. Mevcut 币安人生 / USD dönüşüm oranı 币安人生 başına $ 0,21098 şeklindedir.

Binance Life, şu anda piyasa değeri açısından $ 210,98M ile 153. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 币安人生 şeklindedir. Son 24 saat içinde 币安人生, $ 0,18746 (en düşük) ile $ 0,26871 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,5073972133192474 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000104447116201723 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 币安人生, son bir saatte -%0,84 ve son 7 günde +%51,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 626,99K seviyesine ulaştı.

Binance Life (币安人生) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.153 Piyasa Değeri $ 210,98M$ 210,98M $ 210,98M Hacim (24 Sa) $ 626,99K$ 626,99K $ 626,99K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 210,98M$ 210,98M $ 210,98M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %100,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Binance Life piyasa değeri $ 210,98M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 626,99K. Dolaşımdaki 币安人生 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 210,98M.