Aster / Romen Leyi Dönüşüm Tablosu
ASTER / RON Dönüşüm Tablosu
- 1 ASTER3.18 RON
- 2 ASTER6.36 RON
- 3 ASTER9.53 RON
- 4 ASTER12.71 RON
- 5 ASTER15.89 RON
- 6 ASTER19.07 RON
- 7 ASTER22.25 RON
- 8 ASTER25.42 RON
- 9 ASTER28.60 RON
- 10 ASTER31.78 RON
- 50 ASTER158.90 RON
- 100 ASTER317.81 RON
- 1,000 ASTER3,178.10 RON
- 5,000 ASTER15,890.48 RON
- 10,000 ASTER31,780.95 RON
Yukarıdaki tablo, 1 ASTER ile 10.000 ASTER arasındaki bir aralıkta, Aster ile Romen Leyi (ASTER ile RON) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son RON piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen ASTER tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel ASTER / RON arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
RON / ASTER Dönüşüm Tablosu
- 1 RON0.3146 ASTER
- 2 RON0.6293 ASTER
- 3 RON0.9439 ASTER
- 4 RON1.258 ASTER
- 5 RON1.573 ASTER
- 6 RON1.887 ASTER
- 7 RON2.202 ASTER
- 8 RON2.517 ASTER
- 9 RON2.831 ASTER
- 10 RON3.146 ASTER
- 50 RON15.73 ASTER
- 100 RON31.46 ASTER
- 1,000 RON314.6 ASTER
- 5,000 RON1,573 ASTER
- 10,000 RON3,146 ASTER
Yukarıdaki tablo, 1 RON ile 10.000 RON arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Romen Leyi ile Aster (RON ile ASTER) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan RON tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Aster alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Aster (ASTER), şu anda L 3.18 RON seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 2.88% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi L-- olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri L-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Aster Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
--
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
2.88%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
--
24 sa Yüksek
--
24 sa Düşük
Yukarıdaki ASTER - RON trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Aster varlığının RON karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Aster fiyatını kontrol edin.
ASTER / RON Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 ASTER = 3.18 RON | 1 RON = 0.3146 ASTER
Bugün, 1 ASTER / RON dönüşüm oranı 3.18 RON kurundadır.
5 ASTER satın almak için 15.89 RON gereklidir ve 10 ASTER değeri 31.78 RON olarak hesaplanır.
1 RON, 0.3146 ASTER varlığına dönüştürülebilir.
50 RON, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 15.73 ASTER varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 ASTER / RON karşısındaki dönüşüm oranı 0.00% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 2.88% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye -- RON, en düşük seviye ise -- RON olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 ASTER değeri -- RON idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -- oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde ASTER, -- RON oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -- oranında bir değişime yol açtı.
Aster (ASTER) Hakkında Her Şey
Artık Aster (ASTER) fiyatını hesapladığınıza göre, Aster hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. ASTER geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Aster nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
ASTER / RON Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Aster (ASTER), -- RON ile -- RON arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 2.991070910018506 RON ile 3.4902412644425547 RON arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı ASTER / RON fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|L 3.16
|L 3.46
|L 3.55
|L 6.14
|En Düşük
|L 3.07
|L 2.98
|L 2.85
|L 2.85
|Ortalama
|L 3.11
|L 3.16
|L 3.11
|L 4.12
|Volatilite
|+3.70%
|+15.70%
|+22.21%
|+62.51%
|Değişim
|+2.84%
|-0.08%
|+1.89%
|-39.93%
2027 ve 2030 Yılları için RON Biriminden Aster Fiyat Tahmini
Aster fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel ASTER / RON tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için ASTER Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Aster mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık L3.34 değerine ulaşabilir.
2030 için ASTER Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, ASTER aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık L3.86 RON fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Aster Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut ASTER İşlem Çiftleri
ASTER/USDT
|Al-Sat
ASTER/USDC
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, ASTER Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Aster varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan ASTER varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
ASTERUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden ASTER Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Aster Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Aster Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Aster eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Aster satın alınır › veya Hemen başlayın ›
ASTER ve RON için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Aster (ASTER) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Aster Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.7239
- 7 Günlük Değişim: 0.00%
- 30 Günlük Trend: --
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
ASTER dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, RON para birimine dönüştürseniz bile, ASTER kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[ASTER Fiyatı] [ASTER / USD]
Romen Leyi (RON) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (RON/USD): 0.2278577001319752
- 7 Günlük Değişim: -0.99%
- 30 Günlük Trend: -0.99%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir RON para birimi, aynı tutarda ASTER almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir RON para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan RON ile güvenli bir şekilde ASTER satın alın.
ASTER ile RON Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Aster (ASTER) ile Romen Leyi (RON) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. ASTER ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve ASTER varlığının RON karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve RON arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. RON Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler RON varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle RON zayıfladığında, yatırımcılar ASTER gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Aster gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda ASTER varlığına yönelik talep artabilir ve bu da RON para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen ASTER Kriptosunu RON Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı ASTER / RON dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl ASTER / RON Dönüşümü Yapılır?
ASTER Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak ASTER kriptosundan RON para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı ASTER / RON Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel ASTER / RON kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. ASTER ve RON hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
ASTER varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl ASTER satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
ASTER / RON dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
ASTER ile RON arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, ASTER varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak RON birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
ASTER ile RON arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
ASTER ile RON arasındaki kur, Aster ve Romen Leyi varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen ASTER / RON kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
ASTER ile RON arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
ASTER ile RON arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda ASTER kriptosunu RON para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
ASTER kriptosundan RON para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
ASTER kriptosunun RON para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle ASTER varlığının RON karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler ASTER ile RON arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, RON para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve ASTER sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
ASTER ile RON arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Aster halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da ASTER ile RON arasındaki kuru doğrudan etkiler.
ASTER ile RON kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
ASTER ile RON arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki ASTER ile RON arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Aster fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
ASTER ile RON arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak RON piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
ASTER / RON için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Aster ve Romen Leyi arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Aster ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
ASTER kriptosunu RON para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, RON para birimini eşit değerdeki ASTER kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
ASTER / RON dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, ASTER fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, ASTER ile RON arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında ASTER ile RON arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak RON para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, ASTER / RON arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.