Bugünkü Aster Fiyatı

Bugünkü Aster (ASTER) fiyatı $ 0.6975 olup, son 24 saatte % 1.02 değişim gösterdi. Mevcut ASTER / USD dönüşüm oranı ASTER başına $ 0.6975 şeklindedir.

Aster, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.74B ile 42. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2.50B ASTER şeklindedir. Son 24 saat içinde ASTER, $ 0.672 (en düşük) ile $ 0.6983 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2.419058923870731 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.08438718204444161 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ASTER, son bir saatte +0.28% ve son 7 günde +1.39% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3.02M seviyesine ulaştı.

Aster (ASTER) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.42 Piyasa Değeri $ 1.74B$ 1.74B $ 1.74B Hacim (24 Sa) $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5.58B$ 5.58B $ 5.58B Dolaşım Arzı 2.50B 2.50B 2.50B Maksimum Arz 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Toplam Arz 7,922,139,508.108494 7,922,139,508.108494 7,922,139,508.108494 Dolaşım Oranı 31.19% Pazar Payı 0.05% Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Aster piyasa değeri $ 1.74B olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3.02M. Dolaşımdaki ASTER arzı 2.50B olup, toplam arzı 7922139508.108494. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5.58B.