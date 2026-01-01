Bugünkü OLAXBT Fiyatı

Bugünkü OLAXBT (AIO) fiyatı $ 0,11225 olup, son 24 saatte % 1,52 değişim gösterdi. Mevcut AIO / USD dönüşüm oranı AIO başına $ 0,11225 şeklindedir.

OLAXBT, şu anda piyasa değeri açısından $ 25,85M ile 662. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 230,25M AIO şeklindedir. Son 24 saat içinde AIO, $ 0,11006 (en düşük) ile $ 0,12032 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,20548860379382622 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04215223361578995 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIO, son bir saatte -%0,68 ve son 7 günde +%12,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 69,88K seviyesine ulaştı.

OLAXBT (AIO) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.662 Piyasa Değeri $ 25,85M$ 25,85M $ 25,85M Hacim (24 Sa) $ 69,88K$ 69,88K $ 69,88K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 112,25M$ 112,25M $ 112,25M Dolaşım Arzı 230,25M 230,25M 230,25M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %23,02 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki OLAXBT piyasa değeri $ 25,85M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 69,88K. Dolaşımdaki AIO arzı 230,25M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 112,25M.