Bugünkü Galeon Fiyatı

Bugünkü Galeon (GALEON) fiyatı $ 0,01125 olup, son 24 saatte % 0,26 değişim gösterdi. Mevcut GALEON / USD dönüşüm oranı GALEON başına $ 0,01125 şeklindedir.

Galeon, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- GALEON şeklindedir. Son 24 saat içinde GALEON, $ 0,0112 (en düşük) ile $ 0,01149 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GALEON, son bir saatte -%0,27 ve son 7 günde -%7,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 73,87K seviyesine ulaştı.

Galeon (GALEON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 73,87K$ 73,87K $ 73,87K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 45,00M$ 45,00M $ 45,00M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

