PAX Gold (PAXG) Nedir?

Pax Gold (PAXG), Eylül 2019'da Paxos Standard'ın (PAX) yaratıcıları tarafından piyasaya sürülen altın destekli bir kripto para birimidir. Ethereum blok zincirinde çalışan bir ERC-20 tokeni olan Pax Gold, çok çeşitli borsalarda alınıp satılabilir ve yatırımcıların altına yatırım yapmaya başlaması için erişilebilir bir yol haline geldi.

PAX Gold, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PAX Gold yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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PAX Gold Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PAX Gold, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PAXG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PAX Gold fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PAX Gold Fiyat Geçmişi

PAXG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PAXG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PAX Gold fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PAX Gold (PAXG) Satın Alma

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PAXG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PAXG / VND ₫ 83,462,480.64 1 PAXG / AUD A$ 5,175.5136 1 PAXG / GBP ￡ 2,473.8304 1 PAXG / EUR € 2,864.4352 1 PAXG / USD $ 3,255.04 1 PAXG / MYR RM 14,387.2768 1 PAXG / TRY ₺ 123,854.272 1 PAXG / JPY ¥ 468,270.0544 1 PAXG / RUB ₽ 270,982.08 1 PAXG / INR ₹ 280,193.8432 1 PAXG / IDR Rp 55,170,161.216 1 PAXG / KRW ₩ 4,617,046.3872 1 PAXG / PHP ₱ 185,537.28 1 PAXG / EGP ￡E. 167,048.6528 1 PAXG / BRL R$ 19,139.6352 1 PAXG / CAD C$ 4,524.5056 1 PAXG / BDT ৳ 395,585.0112 1 PAXG / NGN ₦ 5,199,731.0976 1 PAXG / UAH ₴ 134,758.656 1 PAXG / VES Bs 231,107.84 1 PAXG / PKR Rs 912,778.3168 1 PAXG / KZT ₸ 1,682,172.1216 1 PAXG / THB ฿ 108,978.7392 1 PAXG / TWD NT$ 105,333.0944 1 PAXG / AED د.إ 11,945.9968 1 PAXG / CHF Fr 2,636.5824 1 PAXG / HKD HK$ 25,226.56 1 PAXG / MAD .د.م 30,271.872 1 PAXG / MXN $ 66,174.9632

PAX Gold Kaynağı

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