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PAX Gold Fiyatı(PAXG)

USD

PAX Gold (PAXG) Canlı Fiyat Grafiği

$3,255.04
$3,255.04$3,255.04
-0.20%(1D)

PAXG Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için PAX Gold (PAXG) mevcut fiyatı 3,255.04 USD ve mevcut piyasa değeri $ 732.36M USD. PAXG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar PAX Gold Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 35.70M USD
- Gün içindeki PAX Gold fiyat değişimi -0.20%
- Dolaşımdaki arz: 224.99K USD.

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PAXG Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için PAX Gold fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -6.5231-0.20%
30 Gün$ +309.38+10.50%
60 Gün$ +336.69+11.53%
90 Gün$ +557.74+20.67%
Bugünkü PAX Gold Fiyatı Değişimi

Bugün, PAXG, $ -6.5231 (-0.20%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

PAX Gold 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +309.38 (+10.50%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

PAX Gold 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PAXG değişimi $ +336.69 (+11.53%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

PAX Gold 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +557.74 (+20.67%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PAXG Fiyat Bilgisi

En güncel PAX Gold fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 3,176.4
$ 3,176.4$ 3,176.4

$ 3,270.83
$ 3,270.83$ 3,270.83

$ 3,270.83
$ 3,270.83$ 3,270.83

-0.43%

-0.20%

+6.85%

PAXG Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 732.36M
$ 732.36M$ 732.36M

$ 35.70M
$ 35.70M$ 35.70M

224.99K
224.99K 224.99K

PAX Gold (PAXG) Nedir?

Pax Gold (PAXG), Eylül 2019'da Paxos Standard'ın (PAX) yaratıcıları tarafından piyasaya sürülen altın destekli bir kripto para birimidir. Ethereum blok zincirinde çalışan bir ERC-20 tokeni olan Pax Gold, çok çeşitli borsalarda alınıp satılabilir ve yatırımcıların altına yatırım yapmaya başlaması için erişilebilir bir yol haline geldi.

PAX Gold, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PAX Gold yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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- PAXG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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PAX Gold Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PAX Gold, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PAXG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PAX Gold fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PAX Gold Fiyat Geçmişi

PAXG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PAXG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PAX Gold fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PAX Gold (PAXG) Satın Alma

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PAXG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PAXG / VND
83,462,480.64
1 PAXG / AUD
A$5,175.5136
1 PAXG / GBP
2,473.8304
1 PAXG / EUR
2,864.4352
1 PAXG / USD
$3,255.04
1 PAXG / MYR
RM14,387.2768
1 PAXG / TRY
123,854.272
1 PAXG / JPY
¥468,270.0544
1 PAXG / RUB
270,982.08
1 PAXG / INR
280,193.8432
1 PAXG / IDR
Rp55,170,161.216
1 PAXG / KRW
4,617,046.3872
1 PAXG / PHP
185,537.28
1 PAXG / EGP
￡E.167,048.6528
1 PAXG / BRL
R$19,139.6352
1 PAXG / CAD
C$4,524.5056
1 PAXG / BDT
395,585.0112
1 PAXG / NGN
5,199,731.0976
1 PAXG / UAH
134,758.656
1 PAXG / VES
Bs231,107.84
1 PAXG / PKR
Rs912,778.3168
1 PAXG / KZT
1,682,172.1216
1 PAXG / THB
฿108,978.7392
1 PAXG / TWD
NT$105,333.0944
1 PAXG / AED
د.إ11,945.9968
1 PAXG / CHF
Fr2,636.5824
1 PAXG / HKD
HK$25,226.56
1 PAXG / MAD
.د.م30,271.872
1 PAXG / MXN
$66,174.9632

PAX Gold Kaynağı

PAX Gold hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi PAX Gold Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

PAXG
USD

1 PAXG = 3,255.04 USD

Al-Sat

PAXGUSDT
$3,255.04
$3,255.04$3,255.04
+2.29%

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