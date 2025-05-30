AurumTrust Fiyatı (AUT)
Bugün için canlı AurumTrust (AUT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 414,93K USD. AUT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AurumTrust Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki AurumTrust fiyat değişimi -%11,58
- Dolaşımdaki arz: 823,54M USD.
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Gün içerisinde, AurumTrust / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AurumTrust / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AurumTrust / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AurumTrust / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%11,58
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AurumTrust fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,19
-%11,58
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits. Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow. Founder’s Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned. Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated.
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