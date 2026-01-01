Bugünkü Bitcoin Limited Edition Fiyatı

Bugünkü Bitcoin Limited Edition (BTCLE) fiyatı $ 123,78 olup, son 24 saatte % 0,07 değişim gösterdi. Mevcut BTCLE / USD dönüşüm oranı BTCLE başına $ 123,78 şeklindedir.

Bitcoin Limited Edition, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.637.547 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 200,00K BTCLE şeklindedir. Son 24 saat içinde BTCLE, $ 123,19 (en düşük) ile $ 124,16 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 137,88 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 120,71 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BTCLE, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde +%2,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,64M$ 24,64M $ 24,64M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,87M$ 25,87M $ 25,87M Dolaşım Arzı 200,00K 200,00K 200,00K Toplam Arz 210.000,0 210.000,0 210.000,0

Şu anki Bitcoin Limited Edition piyasa değeri $ 24,64M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BTCLE arzı 200,00K olup, toplam arzı 210000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,87M.