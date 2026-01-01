Bugünkü BOOPI Fiyatı

Bugünkü BOOPI (BOOPI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 6,14 değişim gösterdi. Mevcut BOOPI / USD dönüşüm oranı BOOPI başına -- şeklindedir.

BOOPI, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.567,24 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 948,02M BOOPI şeklindedir. Son 24 saat içinde BOOPI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0011365 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOOPI, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde -%9,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BOOPI (BOOPI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,57K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,67K Dolaşım Arzı 948,02M Toplam Arz 954.927.374,8013797

