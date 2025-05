Broak on Base (BROAK) Nedir?

BROAK is a meme-coin built on the Base Chain. It aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts focused on changing the negative sentiments in the crypto space and to fight against the ruggers and jeeters. BROAK believes it is imperative to use its meme-ability to uplift the community and promote morally sound crypto practices. By being a member of the #rugfreeverse, BROAK is part of a coalition of meme-coin frogs that help this vision reach multiple crypto chains.

Broak on Base (BROAK) Kaynağı Resmi Websitesi