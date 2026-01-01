Bugünkü Bull Pepe Fiyatı

Bugünkü Bull Pepe (BULLPEPE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,09 değişim gösterdi. Mevcut BULLPEPE / USD dönüşüm oranı BULLPEPE başına -- şeklindedir.

Bull Pepe, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.692,86 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BULLPEPE şeklindedir. Son 24 saat içinde BULLPEPE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BULLPEPE, son bir saatte -%1,85 ve son 7 günde -%1,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bull Pepe (BULLPEPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,69K$ 9,69K $ 9,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,69K$ 9,69K $ 9,69K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Bull Pepe piyasa değeri $ 9,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BULLPEPE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,69K.