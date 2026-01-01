Bugünkü DeFi Dollar Fiyatı

Bugünkü DeFi Dollar (USDFI) fiyatı $ 0,995441 olup, son 24 saatte % 0,07 değişim gösterdi. Mevcut USDFI / USD dönüşüm oranı USDFI başına $ 0,995441 şeklindedir.

DeFi Dollar, şu anda piyasa değeri açısından $ 322.741 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 324,22K USDFI şeklindedir. Son 24 saat içinde USDFI, $ 0,992954 (en düşük) ile $ 0,995525 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,008 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,982826 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDFI, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%1,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DeFi Dollar (USDFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 322,74K$ 322,74K $ 322,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 322,74K$ 322,74K $ 322,74K Dolaşım Arzı 324,22K 324,22K 324,22K Toplam Arz 324.224,3388922115 324.224,3388922115 324.224,3388922115

Şu anki DeFi Dollar piyasa değeri $ 322,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDFI arzı 324,22K olup, toplam arzı 324224.3388922115. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 322,74K.