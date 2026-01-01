Bugünkü Doctor Mutant Fiyatı

Bugünkü Doctor Mutant (DRMUTANT) fiyatı $ 0,00002446 olup, son 24 saatte % 0,16 değişim gösterdi. Mevcut DRMUTANT / USD dönüşüm oranı DRMUTANT başına $ 0,00002446 şeklindedir.

Doctor Mutant, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.464 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DRMUTANT şeklindedir. Son 24 saat içinde DRMUTANT, $ 0,00002445 (en düşük) ile $ 0,00002463 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00232529 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002334 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DRMUTANT, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%5,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,46K$ 24,46K $ 24,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,46K$ 24,46K $ 24,46K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

