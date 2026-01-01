Bugünkü KOHAKU Fiyatı

Bugünkü KOHAKU (KOHAKU) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 38,98 değişim gösterdi. Mevcut KOHAKU / USD dönüşüm oranı KOHAKU başına -- şeklindedir.

KOHAKU, şu anda piyasa değeri açısından $ 67.342 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B KOHAKU şeklindedir. Son 24 saat içinde KOHAKU, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOHAKU, son bir saatte +%0,12 ve son 7 günde +%38,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KOHAKU (KOHAKU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 67,34K$ 67,34K $ 67,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 67,34K$ 67,34K $ 67,34K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki KOHAKU piyasa değeri $ 67,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOHAKU arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 67,34K.