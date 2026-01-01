Bugünkü Kuusou Fiyatı

Bugünkü Kuusou (KUUSOU) fiyatı $ 0,00001074 olup, son 24 saatte % 1,17 değişim gösterdi. Mevcut KUUSOU / USD dönüşüm oranı KUUSOU başına $ 0,00001074 şeklindedir.

Kuusou, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.383,51 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 966,61M KUUSOU şeklindedir. Son 24 saat içinde KUUSOU, $ 0,0000107 (en düşük) ile $ 0,00001099 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00257659 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000107 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KUUSOU, son bir saatte -%0,54 ve son 7 günde -%9,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kuusou (KUUSOU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,38K$ 10,38K $ 10,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,46K$ 10,46K $ 10,46K Dolaşım Arzı 966,61M 966,61M 966,61M Toplam Arz 973.694.246,878832 973.694.246,878832 973.694.246,878832

Şu anki Kuusou piyasa değeri $ 10,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KUUSOU arzı 966,61M olup, toplam arzı 973694246.878832. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,46K.