Bugünkü canlı Legend of Arcadia fiyatı 0,00544911 USD. ARCA piyasa değeri ise 1.764.360 USD. ARCA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Legend of Arcadia fiyatı 0,00544911 USD. ARCA piyasa değeri ise 1.764.360 USD. ARCA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

ARCA Hakkında Daha Fazla Bilgi

ARCA Fiyat Bilgileri

ARCA Nedir

ARCA Whitepaper

ARCA Resmi Websitesi

ARCA Token Ekonomisi

ARCA Fiyat Tahmini

Legend of Arcadia Logosu

Legend of Arcadia Fiyatı (ARCA)

Listelenmedi

1 ARCA / USD Canlı Fiyatı:

$0,00544911
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Legend of Arcadia (ARCA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 22:02:22 (UTC+8)

Bugünkü Legend of Arcadia Fiyatı

Bugünkü Legend of Arcadia (ARCA) fiyatı $ 0,00544911 olup, son 24 saatte % 0,25 değişim gösterdi. Mevcut ARCA / USD dönüşüm oranı ARCA başına $ 0,00544911 şeklindedir.

Legend of Arcadia, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.764.360 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 324,26M ARCA şeklindedir. Son 24 saat içinde ARCA, $ 0,00539467 (en düşük) ile $ 0,00548752 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,089965 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00535199 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARCA, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde -%19,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Legend of Arcadia (ARCA) Piyasa Bilgileri

$ 1,76M
--
$ 5,44M
324,26M
1.000.000.000,0
Şu anki Legend of Arcadia piyasa değeri $ 1,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARCA arzı 324,26M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,44M.

Legend of Arcadia Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00539467
24 sa Düşük
$ 0,00548752
24 sa Yüksek

$ 0,00539467
$ 0,00548752
$ 0,089965
$ 0,00535199
-%0,14

+%0,25

-%19,02

-%19,02

Legend of Arcadia (ARCA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Legend of Arcadia / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Legend of Arcadia / USD fiyat değişimi, $ -0,0022876055.
Son 60 gün içerisinde, Legend of Arcadia / USD fiyat değişimi, $ -0,0028035496.
Son 90 gün içerisinde, Legend of Arcadia / USD fiyat değişimi, $ -0,007493808108269608.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,25
30 Gün$ -0,0022876055-%41,98
60 Gün$ -0,0028035496-%51,44
90 Gün$ -0,007493808108269608-%57,89

Legend of Arcadia için Fiyat Tahmini

2030 için Legend of Arcadia (ARCA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ARCA için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Legend of Arcadia (ARCA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Legend of Arcadia fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Legend of Arcadia varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Legend of Arcadia Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, ARCA varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Legend of Arcadia (ARCA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Legend of Arcadia Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Legend of Arcadia ne kadar olacak?
Legend of Arcadia yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Legend of Arcadia fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 22:02:22 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-01 12:57:08Sektör Haberleri
加密恐慌指数跌至20,"极度恐慌"状态进一步加剧
01-01 04:40:44Sektör Haberleri
Bitcoin於2025年下跌7.84%,年中觸及歷史新高126,000美元
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出
12-31 15:27:29Sektör Haberleri
2026年降息路径成為加密市場關鍵變數,聯準會分歧加劇
12-31 13:35:02Sektör Haberleri
Solana 上的一些 Meme 代币涨幅显著，其中"1"在 24 小时内上涨 68%

Legend of Arcadia Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.