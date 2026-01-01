Bugünkü Legend of Arcadia Fiyatı

Bugünkü Legend of Arcadia (ARCA) fiyatı $ 0,00544911 olup, son 24 saatte % 0,25 değişim gösterdi. Mevcut ARCA / USD dönüşüm oranı ARCA başına $ 0,00544911 şeklindedir.

Legend of Arcadia, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.764.360 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 324,26M ARCA şeklindedir. Son 24 saat içinde ARCA, $ 0,00539467 (en düşük) ile $ 0,00548752 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,089965 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00535199 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARCA, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde -%19,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Legend of Arcadia (ARCA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,76M$ 1,76M $ 1,76M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,44M$ 5,44M $ 5,44M Dolaşım Arzı 324,26M 324,26M 324,26M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Legend of Arcadia piyasa değeri $ 1,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARCA arzı 324,26M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,44M.