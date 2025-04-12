Louie Lambo Fiyatı (LAMBO)
Bugün için canlı Louie Lambo (LAMBO) fiyatı, 0.00143977 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.43M USD. LAMBO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Louie Lambo Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Louie Lambo fiyat değişimi +7.86%
- Dolaşımdaki arz: 999.99M USD.
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Gün içerisinde, Louie Lambo / USD fiyat değişimi, $ +0.00010489.
Son 30 gün içerisinde, Louie Lambo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Louie Lambo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Louie Lambo / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00010489
|+7.86%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Louie Lambo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.68%
+7.86%
-15.52%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Launched on January 20, 2025, Louie $Lambo is a memecoin built on the XRP Ledger (XRPL). Designed for the rapidly growing XRPL community, $LAMBO operates as a community-driven digital asset with a strong focus on engagement, rewards, and strategic expansion within the crypto ecosystem. Key Initiatives & Roadmap: XRP Rewards Mechanism – Holders of $LAMBO will gain access to an exclusive rewards platform that offers XRP incentives for participation and engagement. Marketing & Partnerships – $Lambo has secured partnerships with key opinion leaders (KOLs) and influencers in the crypto space to expand its reach. The development team continues to drive community-driven marketing efforts to establish $LAMBO as a widely recognized memecoin. Centralized Exchange (CEX) Listings – Efforts are underway to secure tier-1 exchange listings, increasing accessibility, liquidity, and exposure to a global audience. NFT Integration – Future exclusive NFT drops are planned, allowing holders to engage with the $LAMBO ecosystem through unique digital collectibles. Proceeds from these NFT sales will go directly into supporting liquidity and ecosystem growth. Vision for the Future With its strong community backing and aggressive expansion plans, Louie Lambo aims to become a dominant force on the XRPL. By combining XRP-based rewards, strategic marketing, and exchange expansion, $LAMBO seeks to establish itself as one of the most recognizable and widely adopted memecoins in the space.
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|1 LAMBO / VND
₫36.91714257
|1 LAMBO / AUD
A$0.0022892343
|1 LAMBO / GBP
￡0.0010942252
|1 LAMBO / EUR
€0.0012669976
|1 LAMBO / USD
$0.00143977
|1 LAMBO / MYR
RM0.0063637834
|1 LAMBO / TRY
₺0.0547976462
|1 LAMBO / JPY
¥0.2074276639
|1 LAMBO / RUB
₽0.1198320571
|1 LAMBO / INR
₹0.1239785947
|1 LAMBO / IDR
Rp24.4028776955
|1 LAMBO / KRW
₩2.0451212965
|1 LAMBO / PHP
₱0.0820236969
|1 LAMBO / EGP
￡E.0.0739033941
|1 LAMBO / BRL
R$0.0084226545
|1 LAMBO / CAD
C$0.0019868826
|1 LAMBO / BDT
৳0.1749752481
|1 LAMBO / NGN
₦2.2999461888
|1 LAMBO / UAH
₴0.059606478
|1 LAMBO / VES
Bs0.10222367
|1 LAMBO / PKR
Rs0.4037403034
|1 LAMBO / KZT
₸0.7440587383
|1 LAMBO / THB
฿0.0482034996
|1 LAMBO / TWD
NT$0.0465621618
|1 LAMBO / AED
د.إ0.0052839559
|1 LAMBO / CHF
Fr0.0011662137
|1 LAMBO / HKD
HK$0.0111582175
|1 LAMBO / MAD
.د.م0.013389861
|1 LAMBO / MXN
$0.0291985356