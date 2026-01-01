Bugünkü Mahina Token Fiyatı

Bugünkü Mahina Token (MHNA) fiyatı $ 0,0004867 olup, son 24 saatte % 0,18 değişim gösterdi. Mevcut MHNA / USD dönüşüm oranı MHNA başına $ 0,0004867 şeklindedir.

Mahina Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.857.971 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00B MHNA şeklindedir. Son 24 saat içinde MHNA, $ 0,00048443 (en düşük) ile $ 0,00049379 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00074806 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00029756 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MHNA, son bir saatte +%0,19 ve son 7 günde +%4,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mahina Token (MHNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,86M$ 4,86M $ 4,86M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,86M$ 4,86M $ 4,86M Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Mahina Token piyasa değeri $ 4,86M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MHNA arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,86M.