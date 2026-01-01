Bugünkü MiladyStrategy Fiyatı

Bugünkü MiladyStrategy (MLDSTR) fiyatı $ 0,00003061 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MLDSTR / USD dönüşüm oranı MLDSTR başına $ 0,00003061 şeklindedir.

MiladyStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 30.605 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MLDSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde MLDSTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0259101 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002481 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MLDSTR, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MiladyStrategy (MLDSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,61K$ 30,61K $ 30,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,61K$ 30,61K $ 30,61K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

