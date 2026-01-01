Bugünkü Monke Phone Fiyatı

Bugünkü Monke Phone (MONKEPHONE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 17,72 değişim gösterdi. Mevcut MONKEPHONE / USD dönüşüm oranı MONKEPHONE başına -- şeklindedir.

Monke Phone, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.653 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,38M MONKEPHONE şeklindedir. Son 24 saat içinde MONKEPHONE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00176224 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MONKEPHONE, son bir saatte +%3,42 ve son 7 günde +%6,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Monke Phone (MONKEPHONE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,65K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,65K Dolaşım Arzı 999,38M Toplam Arz 999.376.024,619958

