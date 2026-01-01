Bugünkü MyCroStrategy Fiyatı

Bugünkü MyCroStrategy (MCS) fiyatı $ 0,00003149 olup, son 24 saatte % 1,66 değişim gösterdi. Mevcut MCS / USD dönüşüm oranı MCS başına $ 0,00003149 şeklindedir.

MyCroStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 31.452 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MCS şeklindedir. Son 24 saat içinde MCS, $ 0,00003045 (en düşük) ile $ 0,00003209 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0002851 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002811 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MCS, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde -%4,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MyCroStrategy (MCS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,45K$ 31,45K $ 31,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,45K$ 31,45K $ 31,45K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki MyCroStrategy piyasa değeri $ 31,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MCS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 31,45K.